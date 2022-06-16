Нова зброя дозволить Україні повернути всі окуповані території, включно з Кримом – Резніков

Червень, 16 в 12:18

Нове озброєння дозволить Україні повернути всі тимчасово окуповані території, включно з Кримським півостровом. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Ми збираємося звільнити всі наші території, включно з Кримом. Крим є стратегічною метою для України, тому що це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком, – наголосив Резніков.

Міністр оборони заявив, що першим кроком стане стабілізація ситуації на місцях ведення бойових дій. Другим етапом стане відкидання російських військ на позиції перед повномасштабним вторгненням в Україні 24 лютого.

Він зазначив, що лише на третьому етапі відбудуться переговори з партнерами України про те, як звільнити окуповані території включно з Кримом. Чиновники заявили, що не використовуватимуть зброю США для нападу на територію Російської Федерації, однак Крим – це Україна. Утім, її можна застосувати для звільнення українського Криму від окупантів.

Зараз дивляться

На запитання, чи може спроба повернути український Крим військовими засобами ще більше “спровокувати” Росію, Резніков відповів, що це не розглядається.