Нова зброя дозволить Україні повернути всі окуповані території, включно з Кримом – Резніков
Нове озброєння дозволить Україні повернути всі тимчасово окуповані території, включно з Кримським півостровом. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Ми збираємося звільнити всі наші території, включно з Кримом. Крим є стратегічною метою для України, тому що це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком, – наголосив Резніков.
Міністр оборони заявив, що першим кроком стане стабілізація ситуації на місцях ведення бойових дій. Другим етапом стане відкидання російських військ на позиції перед повномасштабним вторгненням в Україні 24 лютого.
Він зазначив, що лише на третьому етапі відбудуться переговори з партнерами України про те, як звільнити окуповані території включно з Кримом. Чиновники заявили, що не використовуватимуть зброю США для нападу на територію Російської Федерації, однак Крим – це Україна. Утім, її можна застосувати для звільнення українського Криму від окупантів.
На запитання, чи може спроба повернути український Крим військовими засобами ще більше “спровокувати” Росію, Резніков відповів, що це не розглядається.
– Неважливо. Тому що вони (російські війська. – Ред.) побачать це в Херсоні, на Запоріжжі, вони побачать це і в Маріуполі, – переконаний міністр оборони.