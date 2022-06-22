О Жукове уже 15 лет никто не читает: 100 млн книг на русском языке уберут из библиотек

Июнь, 22 в 12:26

С полок убирают книги, пропагандирующие войну, насилие, национальную и религиозную вражду. В список совета по библиотечному делу при Министерстве культуры попало с десяток издательств и почти полсотни авторов, поддерживающих российскую агрессию в отношении Украины. Всю литературу уберут из открытого доступа, а некоторые научные произведения, которые не имеют украинского перевода, поместят в закрытые фонды. Равно как и произведения русских классиков, которые были в учебной программе учеников и студентов. В целом украинские библиотеки изымут около 100 млн экземпляров советской и русской литературы. Парламент принял законопроект №7459, запрещающий импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси. “За” проголосовали 306 нардепов.

В украинских библиотеках взялись чистить полки от советской и русскоязычной литературы. В Волынской областной научной библиотеке, прежде всего, убирают книги, которые уже лет 30 никто не читал. Это, к примеру, тома изданий о маршале Жукове, о российских революциях, которые давно пылятся. Теперь их отправят на переработку.

– Вот вам Жуков в трех томах, но я вас уверяю, его давно уже никто не берет, лет 15, наверное, только место занимает. И мы это вынесли подальше. Если взять литературу отечественной войны, то она уже давным-давно не берется, – рассказывает библиотекарь Волынской научной библиотеки имени Елены Пчилки.

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В этой библиотеке было почти 60% русскоязычной литературы разных направлений. С полок убирают книги авторов, публично поддержавших агрессию против Украины.

— Все авторы, которые есть на сайте Госкомтелерадио, это где-то продукция 10 издательств и 40 авторов, публицисты, историки, актеры – все они перешли в окончательный вариант документа, речь идет о коллаборантах на захваченных территориях на Юге и на Востоке Украины, которые также должны быть изъяты. Эти авторы уже изымаются у нас из электронных и бумажных носителей, — отметила Людмила Стасюк.

На свалку пойдут и многочисленные русские детективы, и остальная русскоязычная литература, не имеющая никакой ценности для современного украинского читателя. Вместе с тем, полки библиотек наполнены книгами украинских изданий, в том числе и о войне России против Украины.

Правда, научную литературу, которой нет в украинском переводе, пока перенесут в закрытые фонды, такие книги не будут уничтожены.

— Есть много литературы, например, известных мировых социологов, как Вебер или другие авторы, которые только с русским переводом, украинских книг таких нет. Поэтому без них в научных работах сложно обойтись, — объясняет волынский краевед Галина Романчук.

Только в этой волынской областной библиотеке списать планируют более 300 тыс. книг, а всего в Украине — около 100 млн экземпляров. Большинство читателей такое решение поддерживают, потому что уже давно читают книги на украинском.

— Я не люблю покупать все книги, которые я хочу прочитать, поэтому когда появляются украинские книги в библиотеках — это очень классно. Хорошо, что сейчас есть возможность и выбор читать на украинском, появились и переводы, и в наших библиотеках есть достаточно книг, которые стоит прочитать, — замечает читательница Дарья Масюк.

– Русская литература наполнена шовинистическим духом и пренебрежением к украинцам, – считает доктор филологических наук Волынского национального университета имени Леси Украинки Мария Моклица.

Волна ненависти идет ко всем нероссиянам, особенно украинцам. Русская литература – ​​это идеология. Забрать у украинцев историю, потому что отдельная наша история им точно не нужна. Это было задачей их идеологии. И именно литература была для этого незаметным оружием, потому что “русский мир” – это страшная опасность, в чем уже убедился весь цивилизованный мир. Поэтому пришло время борьбы и на литературном фронте, считает ученая.

— Русская литература – ​​это часть сокрушительного мира, она нанесла больше всего вреда, потому что она четко держит в координатах “русского мира”. Но отказываться от нее следует тихо, последовательно, понимая нашу цель и наш интерес. Русский нужно выталкивать на маргинесы, замещая его ценными украинскими образцами. И не стоит при этом делать политику громких стычек, жарких споров. Нам это не нужно. Следует делать это осознанно, а я убеждена, что большинство украинцев уже давно сами для себя отказались от литературы страны-агрессора, — говорит Моклица.

Соответствующее решение было принято рабочей группой Министерства образования и науки. Украинские школьники не будут изучать творчество Александра Пушкина, Ивана Крылова, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Виктора Некрасова, Александра Блока, Федора Достоевского, Александра Грибоедова. Также из школьной программы будут исключены произведения Булата Окуджавы, Василия Быкова, Александра Грина, Константина Симонова, Марины Аромштам, Сергея Есенина, Михаила Шолохова, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Еще один шаг в борьбе на литературном фронте сделали и парламентарии. Большинством голосов был принят законопроект, предусматривающий запрет импорта издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси, издания и продажи книг авторства граждан РФ. А также этот законопроект предусматривает, что в Украине книги будут издаваться на языке оригинала или в украинском переводе, а также на языках ЕС и коренных народов Украины. Этот запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года. Народный депутат Украины, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает такой шаг одним из главных на пути к полной деколонизации Украины.

– В целом мы ограничиваем влияние российской пропаганды. Законопроект позволит укрепиться на украинском книжном рынке, позволит остановить попадание российской контрафактной литературы на украинский рынок и ограничить еще один инструмент влияния России на Украину в информационной войне. Теперь важно, чтобы государство создало механизм поддержки украинского издателя, чтобы у нас было достаточно качественной украинской литературы, — отметил Владимир Вятрович.

Верховная Рада приняла три закона, направленных на защиту культурно-информационного пространства от разрушительного влияния России. Кроме запрета на ввоз и распространение книг из России и Беларуси, а также книг российских авторов, запрещаются концерты российских певцов и публичное воспроизведение их фонограмм. В то же время украинские книжные магазины, издательства и украинская музыка получат государственную поддержку.