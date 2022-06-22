Про Жукова вже 15 років ніхто не читає: 100 млн книжок російською мовою приберуть із бібліотек

Червень, 22 в 12:26

З полиць прибирають книги, які пропагують війну, насильство, національну та релігійну ворожнечу. У список ради з питань бібліотечної справи при Міністерстві культури потрапило з десяток видавництв та майже пів сотні авторів, які підтримують російську агресію щодо України. Усю літературу приберуть з відкритого доступу, а деякі наукові твори, які не мають українського перекладу, помістять у закриті фонди. Так само як і твори російських класиків, які є у навчальній програмі учнів та студентів. Загалом українські бібліотеки вилучать близько 100 млн примірників радянської та російської літератури. Тим часом парламент ухвалив законопроєкт № 7459, який забороняє імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. “За” проголосували 306 нардепів.

В українських книгозбірнях взялися очищати полиці від радянської та російськомовної літератури. У Волинській обласній науковій бібліотеці насамперед прибирають книги, які вже років з 30 ніхто не читав. Це, приміром, томи видань про маршала Жукова, про російські революції, які давно припадають пилом. Тепер їх пустять на переробку.

– Ось вам Жуков у трьох томах, але я вас запевняю, його давно вже ніхто не бере, років з 15, напевно, лише місце займає. І ми це винесли якнайдалі. Якщо взяти літературу вітчизняної війни, то практично вона вже давним-давно не береться, – розповідає бібліотекарка Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.

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У цій бібліотеці було майже 60% російськомовної літератури різних напрямків. З полиць прибирають книги авторів, які публічно підтримали агресію проти України.

– Всі автори, які є на сайті Держкомтелерадіо, це десь продукція 10 видавництв і 40 авторів, публіцисти, історики, актори – всі вони перейшли в остаточний варіант документу, йдеться про колаборантів на захоплених територіях на Півдні і на Сході України, які теж повинні бути вилучені. Ці автори вже вилучаються у нас з електронних і паперових носіїв, – зазначила Людмила Стасюк.

До смітника підуть і численні російські детективи, і решта російськомовної літератури, яка не має жодної цінності для сучасного українського читача. Разом з тим, полиці книгозбірень наповнені книгами українських видань, зокрема і про війну Росії проти України.

Щоправда, наукову літературу, якої немає в українському перекладі, поки що перенесуть у закриті фонди, такі книги не знищуватимуть.

– Є багато літератури, наприклад, відомих світових соціологів, як-от Вебера чи інших авторів, яка має лише російський переклад, українських книжок таких немає. Тому без них у наукових працях важко обійтися, – пояснює волинська краєзнавиця Галина Романчук.

Лише у цій волинській обласній книгозбірні списати планують понад 300 тис. книг, а загалом в Україні – близько 100 млн примірників. Більшість читачів такі кроки підтримують, бо вже давно надають перевагу книгам українською.

– Я не люблю купувати всі книги, які я хочу прочитати, тому коли з’являються українські книжки в бібліотеках, це дуже класно. Добре, що зараз є змога і вибір читати українською, з’явилися і переклади, і в наших бібліотеках таки є вдосталь книг, які варто прочитати, – зауважує читачка Дарина Масюк.

– Російська література просякнута шовіністичним духом і зневагою до українців, – вважає доктор філологічних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки Марія Моклиця.

Хвиля ненависті йде до всіх неросіян, а особливо українців. Російська література – це ідеологія. Забрати в українців історію, бо окрема наша історія їм точно потрібна не була. Це було завданням їхньої ідеології. І саме література була для цього непомітною зброєю, бо “русскій мір” – це страшна небезпека, в чому вже переконався увесь цивілізований світ. Тому настав час боротьби й на літературному фронті, вважає науковиця.

– Російська література – це частина нищівного світу, вона зробила чи не найбільше шкоди, бо вона чітко тримає у координатах “русского міра”. Та відмовлятися від неї треба тихо, послідовно, розуміючи нашу мету та наш інтерес. Російську треба виштовхувати на маргінеси, заміщаючи її цінними українськими зразками. І не варто при цьому робити політику гучних сутичок, палких суперечок. Нам це не треба. Варто робити це усвідомлено, а я переконана, що більшість українців уже давно самі для себе відмовилися від літератури країни-агресора, – каже Моклиця.

Відповідне рішення ухвалено робочою групою Міністерства освіти і науки. Українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова. Також зі шкільної програми будуть вилучені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа і Євгена Петрова.

Ще один крок у боротьбі на літературному фронті зробили і парламентарі. Більшістю голосів ухвалили законопроєкт, який передбачає заборону імпорту видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі, видання і продаж книг авторства громадян РФ. А також цей законопроєкт передбачає, що в Україні книги видаватимуться мовою оригіналу або в українському перекладі, а також мовами ЄС і корінних народів України. Ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року. Народний депутат України, колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає такий крок одним з головних на шляху до повної деколонізації України.

– В цілому ми обмежуємо вплив російської пропаганди. Законопроєкт дозволить зміцнитися українському книжковому ринку, дозволить зупинити потрапляння російської контрафактної літератури на український ринок, і обмежити ще один інструмент впливу Росії на Україну в інформаційній війні. Тепер важливо, щоб держава створила механізм підтримки українського видавця, щоб ми мали достатньо якісної української літератури, – зазначив Володимир В’ятрович.

Верховна Рада ухвалила три закони, спрямовані на захист культурно-інформаційного простору від руйнівного впливу Росії. Окрім заборони ввезення та поширення книг із Росії та Білорусі, а також книг російських авторів, забороняються концерти російських співаків та публічне відтворення їхніх фонограм. Натомість українські книгарні, видавництва та українська музика отримають державну підтримку.