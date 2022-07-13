Отсутствие железной дороги – это катастрофа: Жданов про слабые места российской армии

Июль, 13 в 18:42

Отсутствие железнодорожного сообщения для российской армии — на уровне катастрофы. Оккупанты всегда воюют с привязкой к железной дороге, чтобы обеспечивать поставки техники и горюче-смазочных материалов. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Сейчас в направлении Токмака железнодорожная ветка не работает, что для российской армии крайне неприятно, я бы даже сказал, на уровне катастрофы. Они всегда воюют, точнее, привязываются к железной дороге для обеспечения своих войск.

По его словам, полученные Украиной ракетные артиллерийские системы HIMARS меняют тактику войны. ВСУ прицельно бьют по российским складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, отметил военный эксперт.

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— Кстати, за сегодняшние сутки добавился Токмак. Того, что они успели перевести в Токмак и там сосредоточить на складах, больше нет. Ночной удар по Токмаку — тоже HIMARS прогулялись. Поэтому склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов больше нет.

Жданов рассказал, что партизанское движение набирает оборотов в разных временно оккупированных городах Украины. Оккупантам сопротивляются как местные жители, так и украинские защитники.