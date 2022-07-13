Відсутність залізниці – це катастрофа: Жданов про слабкі місця російської армії

Липень, 13 в 18:42

Відсутність залізничного сполучення для російської армії – на рівні катастрофи. Окупанти завжди воюють із прив’язкою до залізниці, щоб забезпечувати постачання техніки та паливно-мастильних матеріалів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Зараз у напрямку Токмака залізнична гілка не працює, що для російської армії украй неприємно, я навіть сказав би, на рівні катастрофи. Вони завжди воюють, точніше, прив’язуються до залізниці для забезпечення своїх військ.

За його словами, отримані Україною ракетні артилерійські системи HIMARS змінюють тактику війни. ЗСУ прицільно б’ють по російських складах із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, зазначив військовий експерт.

Зараз дивляться

– До речі, за сьогоднішню добу додався Токмак. Того, що вони встигли перевести в Токмак і там зосередити на складах, більше немає. Нічний удар по Токмаку – теж HIMARS прогулялися. Тому складу боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів більше немає.

Жданов розповів, що партизанський рух набирає обертів у різних тимчасово окупованих містах України. Окупантам протистоять як місцеві жителі, так і українські захисники.