Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Відсутність залізниці – це катастрофа: Жданов про слабкі місця російської армії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Відсутність залізниці – це катастрофа: Жданов про слабкі місця російської армії
Фото: УНІАН

Відсутність залізничного сполучення для російської армії – на рівні катастрофи. Окупанти завжди воюють із прив’язкою до залізниці, щоб забезпечувати постачання техніки та паливно-мастильних матеріалів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Зараз у напрямку Токмака залізнична гілка не працює, що для російської армії украй неприємно, я навіть сказав би, на рівні катастрофи. Вони завжди воюють, точніше, прив’язуються до залізниці для забезпечення своїх військ.

За його словами, отримані Україною ракетні артилерійські системи HIMARS  змінюють тактику війни. ЗСУ прицільно б’ють по російських складах із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, зазначив військовий експерт.

Зараз дивляться

– До речі, за сьогоднішню добу додався Токмак. Того, що вони встигли перевести в Токмак і там зосередити на складах, більше немає. Нічний удар по Токмаку – теж HIMARS  прогулялися. Тому складу боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів більше немає.

Жданов розповів, що партизанський рух набирає обертів у різних тимчасово окупованих містах України. Окупантам протистоять як місцеві жителі, так і українські захисники.

– І те, й інше. Тут 50 на 50. Чому? Сили спеціальних операцій є основою організації партизанського руху. А у зв’язку з тим, що у Російської Федерації не вистачає сил і засобів для суцільного фронту, то кажуть, що наш спецназ іноді навіть ходить у Бердянську та Маріуполі. А потім там трапляються вибухи. Це і місцевий опір на основі добровольчих формувань, і Сили спеціальних операцій у комплексі, – поділився Жданов.

Читайте
Росія хоче утилізувати армію Білорусі у війні проти України - Подоляк

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка