Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Оккупанты отошли с потерями: на Донбассе враг провалил штурм в нескольких направлениях

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупанты отошли с потерями: на Донбассе враг провалил штурм в нескольких направлениях
Фото: Минобороны

В Донецкой области российская армия провалила штурмовые действия по нескольким направлениям: Вершины, Соледара, Яковлевки, Покровского, Гусаровки, Каменки и Песков. Вооруженные силы Украины дали сильный огневый отпор, поэтому врагу пришлось отойти со значительными потерями.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. По актуальным данным, в районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

Сейчас смотрят

В Генштабе отметили, что на Авдеевском направлении враг огнем вел обстрелы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки.

На Бахмутском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Травневое, Бахмут, Зайцево, Соледар, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.

Читайте
Некоторые подразделения РФ переместились из Славянского на Запорожское направление – Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка