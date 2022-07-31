Июль, 31 в 18:46

В Донецкой области российская армия провалила штурмовые действия по нескольким направлениям: Вершины, Соледара, Яковлевки, Покровского, Гусаровки, Каменки и Песков. Вооруженные силы Украины дали сильный огневый отпор, поэтому врагу пришлось отойти со значительными потерями.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. По актуальным данным, в районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

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В Генштабе отметили, что на Авдеевском направлении враг огнем вел обстрелы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки.

На Бахмутском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Травневое, Бахмут, Зайцево, Соледар, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.