Окупанти відійшли з втратами: на Донбасі ворог провалив штурм на кількох напрямках
Фото: Міноборони
У Донецькій області російська армія провалила штурмові дії на декількох напрямках: Вершини, Соледара, Яковлівки, Покровського, Гусарівки, Камʼянки та Пісків. Збройні сили України дали сильну вогневу відсіч, тому ворогу довелося відійти зі значними втратами.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. За актуальними даними, у районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.
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У Генштабі зазначили, що на Авдіївському напрямку ворог вогнем вів обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.
На Бахмутському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.