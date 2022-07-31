Липень, 31 в 18:46

У Донецькій області російська армія провалила штурмові дії на декількох напрямках: Вершини, Соледара, Яковлівки, Покровського, Гусарівки, Камʼянки та Пісків. Збройні сили України дали сильну вогневу відсіч, тому ворогу довелося відійти зі значними втратами.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. За актуальними даними, у районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

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У Генштабі зазначили, що на Авдіївському напрямку ворог вогнем вів обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.