Июль, 31 в 19:54

Вооруженные силы Украины продолжают держать крепкую оборону на подконтрольной Украине части Луганской области. Российские военные пытаются “наказывать” украинцев, которые не согласны с оккупационным режимом.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, гуманитарная ситуация катастрофическая – тела погибших с улиц и из-под домов россияне до сих пор не убрали.

Гайдай рассказал, что в Северодонецке начала распространяться пока неизвестная инфекция. Специалисты предполагают, что это произошло из-за употребления воды из скважин, в которые попали продукты разложения или опасные вещества.

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В то же время продолжает работать партизанское движение. В частности, в Сватове патриоты Украины взорвали систему распределения направлений железнодорожного пути, чтобы значительно усложнить логистику российской армии.

По словам главы ОВА, благодаря точным ударам ВСУ по важным стратегическим объектам врага из РСЗО HIMARS уменьшилось количество обстрелов по Украине.