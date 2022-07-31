Липень, 31 в 19:54

Збройні сили України продовжують тримати міцну оборону на підконтрольній Україні частині Луганської області. Російські військові намагаються “карати” українців, які не погоджуються з окупаційним режимом.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, гуманітарна ситуація катастрофічна – тіла загиблих з вулиць та з-під будинків росіяни досі не прибрали.

Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку почала поширюватися поки невідома інфекція. Фахівці припускають, що це відбулося через споживання води зі свердловин, в які потрапили продукти розкладу або небезпечні речовини.

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Водночас продовжує працювати партизанський рух. Зокрема, у Сватовому патріоти України підірвали систему розподілу напрямків залізничної колії, щоб значно ускладнити логістику російської армії.

За словами очільника ОВА, завдяки точним ударам ЗСУ по важливих стратегічних об’єктах ворога з РСЗВ HIMARS зменшилась кількість обстрілів по України.