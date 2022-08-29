1xBet, работающая в Украине, открыто поддерживает армию РФ: 1% “героям, раненым в спецоперации”

Август, 29 в 10:30

Согласно информации международного волонтерского сообщества InformNapalm, оператор азартных игр 1xBet, работающий в России под брендом 1хСтавка, открыто поддерживает армию РФ и помогает ей финансово.

Об этом стало известно из рекламных объявлений букмекера о футбольном матче на российских сайтах.

В частности, в объявлениях на российских сайтах riasamara.ru, news.rin.ru, sibfo.ru и irktorgne ws.ru о матче Лех-Карабах было указано, что 1% от всех ставок 1xСтавка, сделанных из РФ, пойдет на помощь российским героям, получившим ранения во время участия в специальной военной операции в Украине.

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Напомним, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны России против Украины выдала ООО Твоя беттинговая компания две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet.

После того, как за одну неделю более 26 тыс. украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора либо связаны с ними.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.

Как сообщила 27 августа пресс-служба КРАИЛ на своей странице в Facebook, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не нашла оснований для аннулирования лицензии ООО Твоя беттинговая компания (ТБК) на работу букмекера 1xBet, которому приписывают российских владельцев.

— По состоянию на сегодняшний день КРАИЛ не получила ни одного подтверждающего документа от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей ООО ТБК и владельцев бренда 1XBET с государством-агрессором, — отмечают в Комиссии.

Ранее Бюро экономической безопасности сообщило, что в КРАИЛ был направлен запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний.

На что должностные лица КРАИЛа сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим Постановлением КМУ.

А спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук призвал СНБО наложить санкции на российского букмекера 1xBet, который прорвался в Украину, получив лицензии с помощью связанного с россиянами куратора игорного бизнеса.