В Минобороны назвали ориентировочные потери Украины в войне против России

Сентябрь, 23 в 15:14

В Министерстве обороны рассказали ориентировочные потери Украины в полномасштабной войне против захватчиков, начатую российским диктатором Владимиром Путиным.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ потеряли более 9 тыс. бойцов. В то же время в ведомстве не могут назвать точное количество из-за невозможности подсчета погибших военных в Мариуполе.

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Маляр считает, что меньшее количество потерь Украины в войне с Российской Федерацией свидетельствует о мастерстве воинов ВСУ.

– Озвучивалось количество около 9 тыс. человек несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где до конца мы не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч, – отметила замглавы Минобороны.

По ее словам, Украина ведет оборонную войну и только возвращает свои международно признанные территории, и наша страна не собирается наступать на территорию России.

— Задача – освободить наши территории. Мы не агрессоры, не захватчики. Мы ведем оборонную войну, в рамках которой могут быть наступательные действия, – убеждена она.

Анна Маляр заверила, что наша страна соблюдает все нормы международного права. Украина – это не Россия, и это нужно четко осознавать, убеждена заместитель министра обороны.

Источник: ISLND TV