У Міноборони назвали орієнтовні втрати України у війні проти Росії

Вересень, 23 в 15:14

У Міністерстві оборони розповіли орієнтовні втрати України у повномасштабній війні проти загарбників, розпочатій російським диктатором Володимиром Путіним.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ втратили понад 9 тис. бійців. Водночас у відомстві не можуть назвати точну кількість через неможливість підрахунку загиблих військових у Маріуполі.

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Маляр вважає, що менша кількість втрат України у війні з Російською Федерацією свідчить про майстерність воїнів ЗСУ.

– Озвучувалася кількість близько 9 тис. осіб кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч, – зазначила заступниця глави Міноборони.

За її словами, Україна веде оборонну війну та лише повертає свої міжнародно визнані території, і наша країна не збирається наступати на територію Росії.

– Завдання – звільнити наші території. Ми не агресори, не загарбники. Ми ведемо оборонну війну, в рамках якої можуть бути наступальні дії, – переконана вона.

Ганна Маляр запевнила, що наша країна дотримується всіх норм міжнародного права. Україна – це не Росія, і це потрібно чітко усвідомлювати, переконана заступниця міністра оборони.

Джерело: ISLND TV