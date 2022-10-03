Октябрь, 03 в 11:33

Украинские семьи могут получить гуманитарную помощь от международной организации Save the Children.

Как отмечается на сайте организации, команда Save the Children через партнеров в Украине доставляет необходимую гуманитарную помощь украинским детям и их семьям.

Что предусматривает помощь от международной организации Save the Children и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

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О помощи и организации

Save the Children — это международная гуманитарная организация, защищающая детей по всему миру уже более 100 лет.

Начиная с 2014 года, организация в основном занималась гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей, однако после 24 февраля расширила свою деятельность.

Сейчас, кроме гуманитарной, организация оказывает информационную, медицинскую и психологическую помощь, а также финансово помогает тем, кто в ней нуждается, из разных регионов Украины.

Как отмечают в самой организации, их команда оказывает помощь через партнеров, чтобы доставить необходимую гуманитарную помощь детям и их семьям.

Save the Children обеспечивает украинцев:

едой и водой;

наборами гигиены;

безопасным местом для пребывания детей;

денежной субсидией, чтобы семьи могли удовлетворить свои основные потребности.

Save the Children поддерживает не только тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за войны, но и беженцев, которые сейчас находятся в Европе.

В частности, организация открыла анкету для приема заявок от украинских беженцев на получение финансовой помощи в Польше.

Первый этап поддержки украинцев от программы Save The Children начался сразу после начала масштабной российской агрессии весной 2022 года. Тогда в рамках программы участникам предлагались выплаты по 1 320 злотых на детей в течение трех месяцев.

Сейчас продолжаются выплаты тем, кто успел зарегистрироваться в первой волне, а также организаторы возобновили прием анкет следующих участников.

Как получить помощь

Получить помощь от Save the Children in Ukraine могут все украинцы, которые находятся в трудном положении из-за войны.

Помощь оказывается через партнерские организации.

— Если в вашем населенном пункте или области работают наши партнерские организации, вы можете обратиться к ним, — отмечают в организации.

В общем, прием заявок осуществляется через горячую линию или личные сообщения на официальной странице в Facebook.

Чтобы подать заявку на помощь, необходимо:

позвонить на горячую линию по телефону 0800 609 845 ;

; написать в личные сообщения в Facebook

На Facebook-странице организации отмечается, что сейчас горячие линии переполнены, поэтому Save the Children in Ukraine рекомендует украинцам присылать свои номера телефонов в личные сообщения.

Работники организации свяжутся с вами для получения необходимой информации. Именно по телефону будет решаться, какая именно помощь вам нужна и как вы сможете ее получить.

Если вы сразу не получили уведомления от организации, в Save the Children in Ukraine советуют не волноваться, ведь линии перегружены, поэтому нужно подождать, пока очередь дойдет до рассмотрения вашей заявки.

Стоит отметить, что не вся помощь – это денежная помощь.

— Каждая организация поддерживает семьи по-разному, кто-то денежной помощью, кто-то продуктовыми наборами, кто-то гигиеной, кто-то занятиями с детьми, кто-то медицинскими услугами, — отметили в Save the Children in Ukraine.