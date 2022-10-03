Жовтень, 03 в 11:33

Українські родини можуть отримати гуманітарну допомогу від міжнародної організації Save the Children.

Як зазначається на сайті організації, команда Save the Children через партнерів в Україні доставляє необхідну гуманітарну допомогу українським дітям та їхнім родинам.

Що передбачає допомога від міжнародної організації Save the Children та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

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Про допомогу та організацію

Save the Children – це міжнародна гуманітарна організація, що захищає дітей по всьому світу вже більше 100 років.

Починаючи з 2014 року, організація переважно займалася гуманітарною допомогою для жителів Донецької та Луганської областей, проте після 24 лютого розширила свою діяльність.

Зараз, окрім гуманітарної, організація надає інформаційну, медичну та психологічну допомогу, а також фінансово допомагає тим, хто її потребує, з різних регіонів України.

Як зазначають у самій організації, їх команда надає допомогу через партнерів, щоб доставити необхідну гуманітарну допомогу дітям та їхнім родинам.

Save the Children забезпечує українців:

їжею та водою;

наборами гігієни;

безпечним місцем для перебування дітей;

грошовою субсидією, щоб родини могли задовольнити свої основні потреби.

Save the Children підтримує не лише тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації через війну, а й біженців, які наразі перебувають у Європі.

Зокрема, організація відкрила анкету для прийому заявок від українських біженців на отримання фінансової допомоги у Польщі.

Перший етап підтримки українців від програми Save The Children розпочався одразу після початку російської агресії навесні 2022 року. Тоді в рамках програми учасникам пропонувалися виплати по 1 320 злотих на дітей протягом трьох місяців.

Наразі продовжуються виплати тим, хто встиг зареєструватися в першій хвилі, а також організатори поновили прийом анкет наступних учасників.

Як отримати допомогу

Отримати допомогу від Save the Children in Ukraine можуть усі українці, які перебувають у скрутному становищі через війну.

Допомога надається через партнерські організації.

– Якщо у вашому населеному пункті або області працюють наші партнерські організації, ви можете звернутися до них, – зазначають у організації.

Загалом, прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.

Щоб подати заявку на допомогу, необхідно:

зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 0800 609 845 ;

; написати в особисті повідомлення у Facebook

На Facebook-сторінці організації зазначається, що наразі гарячі лінії переповнені, тому Save the Children in Ukraine рекомендує українцям надсилати свої номери телефонів в особисті повідомлення.

Працівники організації зв’яжуться з вами для отримання необхідної інформації. Саме по телефону буде вирішуватися, яка саме допомога вам потрібна та як ви зможете її отримати.

Якщо ви одразу не отримали повідомлення від організації, у Save the Children in Ukraine радять не хвилюватися, адже лінії перезавантаженні, тому потрібно почекати, поки черга дійде до розгляду саме вашої заявки.

Варто зазначати, що не вся допомога – це грошова допомога.

– Кожна організація підтримує сім’ї по-різному, хтось грошовою допомогою, хтось продуктовими наборами, хтось гігієною, хтось заняттями з дітьми, хтось медичними послугами, – зазначили у Save the Children in Ukraine.