Оккупанты планируют заманить ВСУ в ловушку, но у нас есть план: Гуменюк о ситуации на Херсонщине

Ноябрь, 05 в 16:16

Ситуация в Херсонской области остается сложной и непонятной для российских военных. Оккупанты частично перемещаются на левый берег Днепра, но часть солдат оставляют стоять насмерть.

Начальница Объединенного пресс-центра сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Единые новости рассказала о ситуации в Херсонской области и объяснила, насколько она сложная для Вооруженных сил Украины.

— В Херсонской области ситуация продолжает развиваться по непонятному даже самим оккупантам сценарию, поскольку они пытаются произвести впечатление многопланового развития событий: и окапываются, и эвакуируются. В то же время вдоль пристани и причалов уничтожают все попавшиеся им плавсредства, в частности, буксиры портовые, которые они взорвали и сейчас спровоцировали утечку топлива.

По словам Гуменюк, Дельта Дуная теперь загрязнена тоннами топлива из-за подрыва плавсредств военными РФ.

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– Это очень существенно сказалось на экосистеме. В Дельте Дуная расположена заповедная зона. И она загрязнена несколькими тоннами топлива, которое вытекает из плавсредств, взорванных оккупантами, чтобы они не были использованы местными жителями и наверняка подразделениями, которые они оставляют на правом берегу в качестве остановочного фактора. Элитные моменты перемещены на левый берег, а на правом берегу не оставляют способа убежать или эвакуироваться для тех, кого покидают. То есть, их оставили для того, чтобы они стояли насмерть.

В Вооруженных силах Украины не исключают, что российские военные пытаются заманить наших бойцов в ловушку для уличных боев.

– Не исключена такая ситуация, поскольку они нарочито пытаются убедить в том, что они уходят. В то же время мы видим объективные данные, что они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. В частности, то, что оборудовано на левом берегу, и позиции там будут использованы для огневой поддержки на правом берегу. Мы понимаем, что они пытаются создать эффект, что их якобы нет, чтобы заманить Силы обороны в определенные населенные пункты, а это всегда сложные уличные бои. Мы знаем, видим, предполагаем такое развитие событий, которое они пытаются нам навязать, и составляем свой стратегический план.

Гуменюк отмечает, что враг в дальнейшем обстреливает недавно освобожденные населенные пункты Херсонщины и Никопольский район.

— Однако враг продолжает держать под огневым террором недавно освобожденные территории. Так, этой ночью были обстреляны из систем С-300 Высокополье и Трифоновка, которые только в октябре были освобождены и зачищены от оккупантов. Также обстреливается Никопольский район — очень мощная огневая атака на них осуществляется, в частности, с направления Энергодара, чтобы спровоцировать ответный огонь.

Однако Гуменюк уверяет, что воины ВСУ работают над освобождением всей территории Украины и удачно уничтожают воздушные цели, в частности, вертолеты и ударные дроны-камикадзе оккупантов.