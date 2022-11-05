Окупанти планують заманити ЗСУ в пастку, але у нас є план: Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Листопад, 05 в 16:16

Ситуація на Херсонщині залишається складною та незрозумілою для російських військових. Окупанти частково переміщуються на лівий берег Дніпра, але частину солдатів залишають стояти на смерть.

Керівниця Об’єднаного пресцентру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповіла про ситуацію у Херсонській області та пояснила, наскільки вона складна для Збройних сил України.

– На Херсонщині ситуація продовжує розвиватися за незрозумілим навіть самим окупантам сценарієм, оскільки вони намагаються зробити враження багатопланового розвитку подій: і окопуються, і евакуюються. Водночас вздовж пристані та причалів знищують всі плавзасоби, які їм трапляються, зокрема, буксири портові, які вони підірвали та зараз спровокували витік пального.

За словами Гуменюк, Дельта Дунаю тепер забруднена тоннами пального через підрив плавзасобів військовими РФ.

Зараз дивляться

– Це дуже суттєво позначилося на екосистемі. Нагадаю, що в Дельті Дунаю розташована заповідна зона. І вона наразі забруднена декількома тоннами пального, яке витікає з плавзасобів, підірваних окупантами, щоб вони не були використані місцевими жителями та напевно підрозділами, які вони залишають на правому березі в якості зупинного фактору. Елітні моменти переміщено на лівий берег, а на правому березі не залишають способу втекти чи евакуюватися для тих, кого залишають. Тобто їх залишили для того, щоб вони стояли на смерть.

У Збройних силах України не виключають, що російські військові намагаються заманити наших бійців у пастку для вуличних боїв.

– Не виключена така ситуація, оскільки вони нарочито намагаються переконати в тому, що вони відходять. Водночас ми бачимо об’єктивні дані, що вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. Зокрема, те, що облаштовується на лівому березі, та позиції там будуть використані для вогневої підтримки на правому березі. Ми розуміємо, що вони намагаються створити ефект, що їх немає, щоб заманити Сили оборони в певні населені пункти, а це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо, бачимо, передбачаємо такий розвиток подій, який вони намагаються нам нав’язати, і складаємо свій стратегічний план.

Гуменюк наголошує, що ворог надалі обстрілює нещодавно звільнені населені пункти на Херсонщині та Нікопольський район.

– Проте ворог продовжує тримати під вогневим терором території, які були нещодавно звільнені. Так, цієї ночі було обстріляно з систем С-300 Високопілля та Трифонівку, які лише у жовтні були звільнені та зачищені від окупантів. Також обстрілюється Нікопольський район – дуже потужна вогнева атака на них здійснюється, зокрема, з напрямку Енергодару, щоб спровокувати вогонь у відповідь.

Проте Гуменюк запевняє, що воїни ЗСУ працюють над звільненням всієї території України та вдало знищують повітряні цілі, зокрема, гелікоптери та ударні дрони-камікадзе окупантів.