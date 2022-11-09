Российские хакеры рассылают письма с вредоносными ссылками от имени Госспецсвязи

Ноябрь, 09 в 14:58

Российские хакеры массово рассылают электронные письма с вредоносными ссылками якобы от имени Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Специалисты Госспецсвязи Украины ассоциировали такую ​​активность с хакерской группой UAC-0010 (Armageddon).

В случае перехода по ссылке из письма на компьютере будет создан RAR-архив (например, 08.11.2022.rar), содержащий файл-ярлык с названием Средства ТЗИ, имеющие экспертное заключение о соответствии требованиям технической защиты информации.lnk.

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В Госспецсвязи предупреждают, что открытие этого файла приведет к загрузке вредоносных программ, в частности тех, которые похищают данные.

Рассылка электронной почты осуществляется с помощью сервиса @mail.gov.ua. Таким образом, злоумышленники маскируются под представителей государственных органов.

Хакерскую группировку UAC-0010 (Armageddon) связывают с ФСБ РФ. Со времени полномасштабного вторжения России они относятся к перечню наиболее активных группировок, атакующих Украину. Обычно злоумышленники используют болезненные и важные для украинцев темы.

В Госспецсвязи призвали украинцев быть внимательными и осторожными с любыми сообщениями в электронных ящиках. Не открывать и не загружать подозрительные файлы и ссылки. По возможности проверять адресанта.