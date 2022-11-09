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Факти / Україна / Суспільство

Російські хакери розсилають листи зі шкідливими посиланнями від імені Держспецзв’язку

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
хакери
Фото: Unsplash

Російські хакери масово розсилають електронні листи зі шкідливими посиланнями начебто від імені Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Фахівці Держспецзв’язку України асоціювали таку активність з хакерською групою UAC-0010 (Armageddon).

У разі переходу за посиланням із листа на комп’ютері буде створений RAR-архів (наприклад, 08.11.2022.rar), що містить файл-ярлик із назвою Засоби ТЗІ, які мають експертний висновок про відповідність до вимог технічного захисту інформації.lnk.

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У Держспецзв’язку попереджають, що відкриття цього файлу призведе до завантаження шкідливих програм, зокрема тих, що викрадають дані.

Розсилання електронних листів здійснюється за допомогою сервісу @mail.gov.ua. Таким чином зловмисники маскуються під представників державних органів.

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Хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) пов’язують із ФСБ РФ. З часу повномасштабного вторгнення Росії вони належать до переліку найактивніших угрупувань, які атакують Україну. Зазвичай зловмисники використовують болючі та важливі для українців теми.

У Держспецзв’язку закликали українців бути уважними та обережними з будь-якими повідомленнями в електронних скриньках. А також не відкривати та не завантажувати підозрілі файли та посилань. За можливості перевіряти адресанта.

Джерело: Держспецзв’язку
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