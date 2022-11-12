У россиян нехватка техники, они укрепляют линии обороны на Запорожском направлении — Мусиенко

Ноябрь, 12 в 15:48

Россияне пытались представить выход с правого берега Днепра в Херсонской области как организованный процесс, но было заметно, что он был несколько хаотичен, считает руководитель Центра правовых исследований Александр Мусиенко.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона Единые новости.

По его мнению, доказательством этого может быть оставленная оккупантами техника, которую находят украинские военные.

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— Говорят, что даже С-300 оставили на правобережье Херсонщины и некоторую другую технику. Это свидетельствует о том, что они спасались, как могли, убегали от контрнаступательных действий и украинской артиллерии.

Он добавил, что все это нельзя назвать чем-то “организованным”, как подает Россия. Он выразил убеждение, что кроме оружия, не исключено, что найдут и переодетых в гражданское российских военных или “заблудившихся” россиян.

— Этот процесс больше похож на бегство.

По мнению Мусиенко, контингент армии РФ, выведенный на левый берег Днепра, будет доукомплектован. Он добавил, что среди них есть подразделения, потерявшие, по разным оценкам, 20%-40% боеспособности.

Он обратил внимание на заявление россиян, что они будут ремонтировать поврежденную технику в результате ухода. По словам Мусиенко, это означает, что у россиян есть нехватка техники, ведь они приступают к ремонту того, что у них есть.

— Если их перебросить на Восток, в район Авдеевки, где продолжаются активные боевые действия, не думаю, что они могут изменить ход событий. Скорее всего, их будут доукомплектовывать, и после этого они появятся на каком-то направлении: либо останутся на Запорожском, либо будут переброшены на Восток.

Учитывая, что сейчас на Запорожском направлении российские войска интенсивно укрепляют линии обороны, по мнению Мусиенко, это означает, что оккупанты не рассчитывают на большие наступательные действия или опасаются наступательных действий украинских войск.