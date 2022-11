Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. После многочисленных фотографий и видео с украинскими военными в городе это подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Разведчики обратились к российским военным, которых командование покинуло на правом берегу Херсонской области после отступления основной группировки войск РФ.

Отмечается, что пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. В ГУР подчеркнули, что единственный способ для оккупантов избежать гибели – это сдаться в плен.

11 октября местные вышли на улицы Херсона с украинскими флагами, встречая украинских воинов. Когда наши военные добрались до центра города, толпа радостно скандировала ВСУ.

Российские оккупанты постепенно захватывали контроль над Херсонщиной с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Штурм Херсона начался 1 марта, и в начале марта Силы обороны Украины потеряли контроль над областным центром. После этого россияне фактически оккупировали всю область.

После захвата Херсонщины оккупанты почти сразу пытались ввести там свой “русский мир”. Они начали создавать оккупационные администрации, назначать своих марионеток, начались преследования украинских активистов, воинов АТО, журналистов, а также попытки ввести в обращение рубли.

Несмотря на преследования и террор, в марте и апреле украинцы на Херсонщине выходили на протесты против оккупации.

В конце сентября Россия провела в Херсонской области, а также на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей псевдореферендумы.

Ни Украина, ни цивилизованный мир не признали эту аннексию. 12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением незаконных российских “референдумов”. Против выступили только союзники Кремля – Беларусь, КНДР, Сирия, Никарагуа и сама Москва.

