Ноябрь, 11 в 18:21

Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. После многочисленных фотографий и видео с украинскими военными в городе это подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

— Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, — сообщили в ГУР.

Разведчики обратились к российским военным, которых командование покинуло на правом берегу Херсонской области после отступления основной группировки войск РФ.

— Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно убегать из Херсона. Очевидно, вам это не удастся, — сообщили в ГУР.

Отмечается, что пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. В ГУР подчеркнули, что единственный способ для оккупантов избежать гибели – это сдаться в плен.

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11 октября местные вышли на улицы Херсона с украинскими флагами, встречая украинских воинов. Когда наши военные добрались до центра города, толпа радостно скандировала ВСУ.

Херсон под оккупацией

Российские оккупанты постепенно захватывали контроль над Херсонщиной с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Штурм Херсона начался 1 марта, и в начале марта Силы обороны Украины потеряли контроль над областным центром. После этого россияне фактически оккупировали всю область.

После захвата Херсонщины оккупанты почти сразу пытались ввести там свой “русский мир”. Они начали создавать оккупационные администрации, назначать своих марионеток, начались преследования украинских активистов, воинов АТО, журналистов, а также попытки ввести в обращение рубли.

Несмотря на преследования и террор, в марте и апреле украинцы на Херсонщине выходили на протесты против оккупации.

В конце сентября Россия провела в Херсонской области, а также на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей псевдореферендумы.

Ни Украина, ни цивилизованный мир не признали эту аннексию. 12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением незаконных российских “референдумов”. Против выступили только союзники Кремля – Беларусь, КНДР, Сирия, Никарагуа и сама Москва.

#UN General Assembly vote — #Ukraine and its allies will be very happy. Even greater support than March. pic.twitter.com/aMK35RrEQA — JAMES BAYS (@baysontheroad) October 12, 2022

Учитывая успешное контрнаступление ВСУ, российские войска вынуждены были отступить на левый берег Днепра. 9 октября российское командование заявило об отступлении войск РФ из Херсона на левый берег Днепра.

Перед бегством из Херсона россияне не только объявили там “эвакуацию”, принудительно вывозя людей, но и мародерили. По данным Генштаба ВСУ, вывозили автомобили скорых и оборудование больниц, башни сотовой связи.

По данным Херсонской ОВА, в регионе осталось 450-500 тыс. человек. Это 40-50% довоенного населения.

Сколько будет продолжаться зачистка Херсона?

Несмотря на освобождение города от оккупантов, не стоит ожидать наступления мгновенного покоя. В Херсоне осталось много российских ДРГ, которые заняли пустые квартиры и наделали много схронов.

Херсонский журналист Константин Рыженко допускает, что это будет сложный месяц для Херсона по причине разрушенной инфраструктуры. Также он не исключает диверсий и терактов со стороны российских ДРГ.

По его оценкам, спокойной жизни в Херсоне не будет как минимум до конца февраля.

— Херсон будет крайне сложным, пока не пройдет зачистка, пока туда не зайдут силы СБУ, умеющие непосредственно работать с проблемным гражданским населением. А это, наверное, до конца января, возможно, даже февраля, будет постоянно такое происходить в самом городе, – говорит Рыженко.

О том, что россияне после бегства из Херсона могут прятаться в квартирах с оружием и переодетые в гражданскую одежду, предупреждает и первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

— Это может быть даже не часть какого-то особо коварного плана, а подразделения, которые оставило командование, когда оккупационные войска отступали. Их могли не перевезти на левый берег. Таких людей может быть действительно большое количество, – предполагает он.

Глава Нацполиции Игорь Клименко не исключает, что стабилизационные мероприятия на деоккупированной территории Херсонской области могут длиться не менее нескольких недель. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

— Все будет зависеть от количества граждан, которые оставались на деоккупированных территориях, и массива той информации, которую мы будем получать из разных источников.

Клименко рассказал, что 500 полицейских уже приступили к работе на деоккупированной территории Херсонщины. За два-три дня это количество планируется увеличить до 2 тыс.

В городе напряженная гуманитарная ситуация

В Херсоне очень сложная гуманитарная ситуация, подчеркнул во время брифинга 11 ноября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он подтвердил, что войска РФ перед уходом взорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию ​​облэнерго, телебашню. А несмотря на заявление Минобороны РФ о выводе своих войск на левый берег Днепра, часть оккупантов осталась.

— Главное сейчас — провести деоккупацию, потому что часть рашистов не смогла пересечь Днепр, они переодеваются, выбрасывают свою военную форму и в гражданской одежде пытаются прятаться. Они, вероятно, будут готовить какие-нибудь провокации, — уточнил Хлань.

Хлань рассказал, что оккупанты искусственно довели гуманитарную ситуацию до предела.

— Ситуация с хлебом сложная, с топливом сложная, электроэнергии нет уже неделю… Для работы хлебозавода, работавшего в Херсоне, необходимо электричество… — заявил он.

По его словам, в городе нет связи, лишь кое-где появляется слабый мобильный интернет. Депутат посоветовал местным жителям на период зачистки Херсона оставаться дома.

Могут ли россияне взорвать Каховскую ГЭС?

Министр обороны Алексей Резников назвал “безумной” идею, что Россия может взорвать массивную дамбу в Новой Каховке, чтобы устроить техногенную катастрофу и замедлить контрнаступление Сил обороны Украины.

В интервью информагентству Reuters он заявил, что такой шаг приведет к затоплению контролируемых Москвой территорий, а также перекроет им доступ к поставкам пресной воды через канал из Днепра в аннексированный Крым.

Относительно ядерной угрозы Резников высказался, что для РФ такой шаг был бы невыгоден с практической и прагматичной точек зрения, ведь Москва не хочет испортить отношения и торговлю с Пекином и Дели, которые принципиально отвергают применение ядерки.

В комментарии 24 каналу Сергей Хлань отметил, что если россияне все же взорвут дамбу, то воды в Северокрымском канале сразу не станет.

— Я думаю, оккупанты на это не пойдут. И во-вторых, если взорвать дамбу, то будет затоплена левобережная часть Херсона, где сейчас оккупанты понарывали и планируют свои укрепления после ухода с правого берега, – говорит он.

А вот военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала Freeдом, напротив, заявил, что такой вариант не следует исключать.

— Это стандартный подход российской армии, который мы видим с 2014 года. Сейчас есть информация, что начался спуск воды из Каховской ГЭС. Это свидетельствует о том, что они готовятся к ее подрыву. Сброс воды сначала нужен, чтобы выполнить действия по минированию самой станции, – сказал Свитан.

Эксперт пояснил, что станцию ​​невозможно взорвать ракетой, для этого необходимо провести минирование на месте, что могут сделать только оккупанты.

Все дороги ведут в Крым?

Освобождение Херсона позволит ВСУ держать под огневым контролем три важных дороги, в частности в Крым, откуда россияне поставляют технику и боеприпасы. Об этом пишет The Financial Times.

Херсон расположен в 100 км от перешейка, который дает России узкий сухопутный коридор для пополнения своих войск.

По мнению советника Минобороны Украины Сергея Кузана, Херсонская область “стратегически важна с военной точки зрения, поскольку она дает ВСУ огневой контроль над дорогами из Крыма, которые используются россиянами как линии снабжения”.

FT отмечает, что близость ВСУ к Крыму может заставить Россию перебросить больше сил на юг, чтобы защитить подходы к полуострову.

9 октября, в день объявления РФ об отступлении из Херсона, OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал спутниковые снимки, на которых зафиксировано, что возле КПП Чонгар (админграница между Херсонщиной и Крымом) оккупанты роют окопы.

– Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма, – говорится в сообщении.

Кроме того, окопы зафиксированы в районе Армянска, расположенного в северо-западной части полуострова.

Спикер ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости сообщила, что ВСУ готовятся к массированным ударам оккупантов по правому берегу Херсонской области.

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Она отметила, что укрепления россиян на левом берегу расположены достаточно близко к территориям, которые они оставили на правом берегу. Сейчас в Херсоне идет тяжелая и мощная боевая работа, поэтому украинские военные сохраняют информационную тишину вокруг освобождения территорий.

Гуменюк также подчеркнула, что пока рано возвращаться на деоккупированные территории Херсонской области из-за гуманитарного кризиса в регионе.

Фото: Ukraine-Russia war