С 1 декабря субсидии будет назначать Пенсионный фонд: что нужно знать

Ноябрь, 27 в 13:58

В переходный период в течение октября-ноября Пенсионный фонд уже выплачивает субсидии, начисленные органами социальной защиты, а с 1 декабря все функции по предоставлению льгот на оплату ЖКУ полностью перейдут в ПФУ.

Об этом заявил в эфире телемарафона глава Пенсионного фонда Евгений Капинус.

Он заверил, что за эти два месяца люди такого перехода не почувствовали, поскольку тем, кому раньше назначена субсидия, не нужно никуда обращаться, то есть они и дальше будут получать назначенные выплаты.

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Что касается новых назначений, то здесь тоже не будет никаких сложностей, говорит Капинус.

– Человек будет подавать заявление и декларацию через отделения Пенсионного фонда, через общины, другие учреждения, кроме соцзащиты, в электронном виде или в виде письма, – объяснил глава ПФУ.

В то же время, по его словам, теперь в назначении субсидий не будет применяться территориальный подход.