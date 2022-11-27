З 1 грудня субсидії призначатиме Пенсійний фонд: що треба знати

Листопад, 27 в 13:58

У перехідний період протягом жовтня-листопада Пенсійний фонд вже виплачує субсидії, нараховані органами соціального захисту, а з 1 грудня усі фунції з надання пільг на оплату ЖКП повністю перейдуть до ПФУ.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Пенсійного фонду Євгеній Капінус.

Він запевнив, що за ці два місяці люди такого переходу не відчули, оскільки тим, кому раніше призначено субсидію, не потрібно нікуди звертатися, тобто вони й надалі отримуватимуть призначені виплати.

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Щодо нових призначень, то тут також не буде жодних складнощів, каже Капінус.

– Людина буде подавати заяву і декларацію через відділення Пенсійного фонду, через громади, інші установи, крім соцзахисту, в електронному вигляді або у вигляді листа, – пояснив голова ПФУ.

Водночас, за його словами, тепер у призначенні субсидій не застосовуватиметься територіальний підхід.