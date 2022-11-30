Ноябрь, 30 в 21:08

В Киев с трехдневным визитом прибыл архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

У Уэлби запланирована встреча с лидерами церквей Украины, беженцами и внутренне перемещенными лицами.

— Народ Украины продемонстрировал чрезвычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Целью этого визита является проявление солидарности с ними, поскольку они сталкиваются с тяжелейшей зимой, — сказал Уэлби.

Архиепископ Кентерберийский добавил, что с нетерпением ждет встречи с церковными лидерами и прихожанами христианских конфессий в Киеве, чтобы узнать, как Англиканская церковь “может продолжать поддерживать их в условиях продолжающихся потерь и разрушений этой войны”.

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— Я призываю христиан Англиканской церкви и во всем мире продолжать молиться за народ Украины в этот период Адвента – вместе со всеми людьми, охваченными конфликтами по всему миру – и предлагать нашу солидарность и поддержку всеми возможными способами.

В Великобритании юридическим главой Англиканской церкви является монарх, но фактически церковью руководит архиепископ Кентерберийский. Также он занимает постоянное место в Палате Лордов Великобритании и проводит официальные церемонии похорон и коронации британских монархов.

Джастин Уэлби – 105-й архиепископ Кентерберийский в истории, назначенный главой диоцеза Кентербери в феврале 2013 года.

В июле предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний встретился в Лондоне с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Источник: Архиепископ Кентерберийский

Фото: Архиепископ Кентерберийский