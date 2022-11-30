Глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский приехал в Киев
В Киев с трехдневным визитом прибыл архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
У Уэлби запланирована встреча с лидерами церквей Украины, беженцами и внутренне перемещенными лицами.
— Народ Украины продемонстрировал чрезвычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Целью этого визита является проявление солидарности с ними, поскольку они сталкиваются с тяжелейшей зимой, — сказал Уэлби.
Архиепископ Кентерберийский добавил, что с нетерпением ждет встречи с церковными лидерами и прихожанами христианских конфессий в Киеве, чтобы узнать, как Англиканская церковь “может продолжать поддерживать их в условиях продолжающихся потерь и разрушений этой войны”.
— Я призываю христиан Англиканской церкви и во всем мире продолжать молиться за народ Украины в этот период Адвента – вместе со всеми людьми, охваченными конфликтами по всему миру – и предлагать нашу солидарность и поддержку всеми возможными способами.
В Великобритании юридическим главой Англиканской церкви является монарх, но фактически церковью руководит архиепископ Кентерберийский. Также он занимает постоянное место в Палате Лордов Великобритании и проводит официальные церемонии похорон и коронации британских монархов.
Джастин Уэлби – 105-й архиепископ Кентерберийский в истории, назначенный главой диоцеза Кентербери в феврале 2013 года.
В июле предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний встретился в Лондоне с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.
Источник: Архиепископ Кентерберийский