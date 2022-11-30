Листопад, 30 в 21:08

До Києва з триденним візитом прибув архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

У Велбі запланована зустріч з лідерами церков України, біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

— Народ України продемонстрував надзвичайну мужність перед лицем незаконного, несправедливого та жорстокого вторгнення Росії. Метою цього візиту є вияв солідарності з ними, оскільки вони стикаються з надзвичайно важкою зимою, – сказав Велбі.

Архієпископ Кентерберійський додав, що нетерпляче чекає зустрічі з церковними лідерами та парафіянами християнських конфесій у Києві, щоб дізнатися, як Англіканська церква “може продовжувати підтримувати їх в умовах втрат і руйнувань цієї війни, що триває”.

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— Я закликаю християн Англіканської церкви та в усьому світі продовжувати молитися за народ України в цей період Адвенту – разом з усіма людьми, охопленими конфліктами по всьому світу – і пропонувати нашу солідарність і підтримку всіма можливими способами.

У Великій Британії юридичним головою Англіканської церкви є монарх, але фактично церквою керує архієпископ Кентерберійський. Також він займає постійне місце у Палаті Лордів Британії та проводить офіційні церемонії похорон та коронації британських монархів.

Джастін Велбі – 105-й архієпископ Кентерберійський в історії, призначений главою дієцезу Кентербері в лютому 2013 року.

У липні предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся в Лондоні з архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі.

Джерело: Архієпископ Кентерберійський

Фото: Архієпископ Кентерберійський