Декабрь, 01 в 14:34

В связи с критической ситуацией в энергосистеме Украины в результате вражеских ракетных обстрелов, на Прикарпатье введены плановые графики выключений света. Аварийные отключения не предусмотрены.

Как будут выключать свет на Прикарпатье — смотрите в нашем материале.

Отключение света на Прикарпатье

С 1 декабря изменился подход к распределению лимитов нагрузки: днем и и ночью они будут отличаться. Ночной лимит составляет 249 МВт и дневной лимит – 314,9 МВт. В течение суток, учитывая потребление, лимиты могут изменяться.

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– Обратите внимание, пока энергосистема не стабилизируется, потреблять электроэнергию сознательно – важно как никогда. Это позволит энергетикам не вводить дополнительные ограничения по указанию Укрэнерго и соблюдать графики, — говорится в сообщении Прикарпатьяоблэнерго.

Графики отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда нехватку возможно предусмотреть хотя бы частично.

Продолжительность таких отключений — до 4 часов. Все зависит от указания НЭК Укрэнерго о количестве нагрузки, которое необходимо снять с сетей.

График почасовых отключений света на Прикарпатье

I очередь разделена на подочереди:

для подочередей 1.1 и 1.2 электроэнергию подадут с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00;

для подочередей 1.3 и 1.4 — с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00.

II очередь получит электроснабжение с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00;

III очередь — с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00;

IV очередь – с 12.00 до 16.00 и с 20.00 до 7.00.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и день недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.