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Факти / Україна / Суспільство

13 лютого в Івано-Франківській області світло не вимикатимуть

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Відключення світла

Івано-Франківська область 13 лютого весь день буде зі світлом, оскільки Укренерго довело безліміт протягом всієї доби.

Цьому сприяло відновлення роботи двох блоків на одній АЕС, що дало змогу зменшити дефіцит електрогенерації.

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області дізнавайтесь на сайті Прикарпаттяобленерго.

Зараз дивляться

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго

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