Зеленский в Бахмуте посетил передовые позиции одной из механизированных бригад: первые подробности

Декабрь, 20 в 14:19

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Глава государства встретился с украинскими защитниками, обороняющими город.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на подступах к городу.

— Глава государства заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложения по дальнейшим действиям, — отмечает он.

Зеленский поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и прочность, которые они демонстрируют во время отбивания атак врага в районе ведения боевых действий.

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Также президент вручил украинским военнослужащим государственные награды. Среди них – воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.