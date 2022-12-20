Зеленський у Бахмуті відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад: перші подробиці

Грудень, 20 в 14:19

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Бахмут Донецької області, де тривають запеклі бої. Глава держави зустрівся з українськими захисниками, які обороняють місто.

Про це повідомляє прессекретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, Зеленський відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста.

– Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій, – зазначає він.

Зеленський подякував українським воїнам за мужність, стійкість і міцність, які вони демонструють під час відбиття атак ворога у районі ведення бойових дій.

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Також президент вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. Серед них – воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.