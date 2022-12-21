Декабрь, 21 в 19:27

Украинцы, которые переехали в Польшу после начала полномасштабной войны, начинают обустраиваться на новом месте и даже постепенно открывать собственные бизнесы.

С начала 2022 года украинцы открыли в Польше более 10 тыс. собственных фирм. Преимущественно, в сфере красоты. И это не удивительно, ведь от начала полномасштабной войны в Украине правила открытия предпринимательской деятельности в Польше для украинцев значительно облегчили.

Отныне, нашим гражданам необязательно иметь польское гражданство или карту постоянного побыту для открытия собственного дела на территории Польши.

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Украинцы имеют возможность начинать предпринимательскую деятельность:

как ФЛП (Jednoosobowa działalność gospodarcza);

в качестве гражданского (spółka cywilna) или обычного партнерства (spółka osobowa);

как капитальную компанию.

Самой простой формой ведения бизнеса является именно Jednoosobowa działalność gospodarcza. Это польский вариант украинского ФЛП.

Чаще всего его оформляют молодые предприниматели, ведь ФЛП в Польше зарегистрировать довольно легко.

— Фирму зарегистрировали быстро, но везде нужно знать польский язык, без него это сделать сложнее. Сейчас Польша сделала для украинцев очень много. У нас маленький бизнес. Мы работаем на упрощенной системе, потому что деятельность недавно открыта. Таким, как мы польское законодательство дает время для того, чтобы развернуться. При налогообложении учитывается только доход, от которого мы платим 8,8%, — рассказывает совладелица Наш салон Лина Борисенко.

Она вместе с подругой, харьковчанкой Еленой, весной открыли салон красоты в Кракове. Говорят, что оформление документов заняло чуть больше 10 минут.

Теперь все что они должны делать – вовремя платить за аренду, работать и ежемесячно до 20 числа отчитываться о своей деятельности.

За этим в Польше следит специальная бухгалтерская фирма, услугами которой пользуются и польские предприниматели.

Наталья Гаринец работает в бухгалтерской фирме уже 7 лет. Говорит, что до 24 февраля украинцы не могли открыть хозяйственную деятельность в Польше. Это было возможно только для Spółky (обществ).

— Чтобы зарегистрировать в Польше ФЛП и единоличную хозяйственную деятельность, никакой стартовой суммы не нужно. Человек должен сам себе рассчитать, сколько ему нужно для того, чтобы открыть бизнес. Например, вложить в косметологический кабинет или парикмахерскую. Что касается обществ, то стартовый капитал обязательно должен был быть. Раньше это было 5 тыс. злотых, — рассказывает владелица бюро счетного DUKAT SP.ZO.O. Наталья Гаринец.

Сегодня открыть Jednoosobowa działalność gospodarcza в Польше можно бесплатно. Для открытия дела нужно иметь только паспорт и PESEL — 11-значный номер, который используется для идентификации лица (как украинский идентификационный код).

Кстати, зарегистрировать индивидуальную деятельность можно онлайн, услуга тоже бесплатная.

— На правительственном сайте есть украинский язык, поэтому можно самостоятельно зарегистрировать единоличную деятельность. Там все логично и понятно написано. Можно также обратиться в ужонд, там помогут открыть дело. Вариантов много. Кстати, мы тоже помогаем людям открывать собственную деятельность, — рассказывает Гаринец.

Осуществлять предпринимательскую деятельность в Польше может любой гражданин Украины, который легально находится на территории страны.

Для этого нужно зарегистрироваться в CEIDG (Центральный реестр предпринимательской деятельности). Сделать это можно на сайте https://www.biznes.gov.pl/pl или посетив коммунальное отделение.

После регистрации на основании документа готовятся заявления в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). В Украине это учрежедние социального страхования.

После этого украинский предприниматель становится полноценным налогоплательщиком.

— В Польше есть разные формы налогообложения. Один из самых простых налогов здесь — что-то вроде нашего украинского единого налога. Самым распространенным КВЭДом здесь является косметология и парикмахерские. Они должны уплачивать единый налог от прибыли – 8,5 % и ZUS. Размер оплаты ZUS зависит от того, сколько человек зарабатывает (от его годового оборота). Если это оборот в пределах 60 тыс. злотых, то ZUS небольшой. На начальном этапе это около 336 злотых. Если от 60 тыс. до 300 тыс. злотых, то сумма составляет 560 злотых. А от 300 тыс. злотых размер ЗУС — 1 007 злотых, — говорит Гаринец.

Также важно учитывать, что для начинающих предпринимателей есть Ulgа na Start (льгота на старт). Она освобождает предпринимателя от уплаты социальных взносов на первые полгода.

Льгота предоставляется лицам, которые:

начали свою деятельность впервые или повторно при условии, что уже прошло 60 месяцев с даты приостановления деятельности;

больше не работают у работодателя, для которого до начала хозяйственной деятельности выполняли работу, которая входит в сферу их хозяйственной деятельности по трудовым отношениям или по трудовым отношениям кооперации.

Тем, кто сейчас находится в раздумьях, бывалые предприниматели советуют решить для себя, что вы умеете делать лучше других.

Стоит поэтапно и детально продумать свой бизнес, интегрироваться в сообщество и изучать польский язык. А после решения формальных вопросов не теряйте время и не бойтесь!