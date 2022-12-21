Грудень, 21 в 19:27

Українці, які переїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, починають облаштовуватися на новому місці та навіть поступово відкривати власні бізнеси.

З початку 2022 року українці відкрили у Польщі понад 10 тис. власних фірм. Переважно – у сфері краси. І це не дивно, адже від початку повномасштабної війни в Україні правила відкриття підприємницької діяльності у Польщі для українців значно полегшили.

Відтепер нашим громадянам не обов’язково мати польське громадянство чи карту сталого побиту для відкриття власної справи на території Польщі.

Зараз дивляться

Українці мають змогу починати підприємницьку діяльність:

як ФОП (Jednoosobowa działalność gospodarcza);

у громадянському (spółka cywilna) або звичайному партнерстві (spółka osobowa);

як капітальну компанію.

Найпростішою формою ведення бізнесу є саме Jednoosobowa działalność gospodarcza. Це польський варіант українського ФОПу.

Найчастіше його оформляють молоді підприємці, адже ФОП у Польщі зареєструвати доволі легко.

– Фірму зареєстрували швидко, але всюди потрібно знати польську мову, без неї це зробити складніше. Зараз Польща зробила для українців дуже багато. У нас маленький бізнес. Ми працюємо на спрощеній системі, бо діяльність нещодавно відкрита. Таким, як ми польське законодавство дає час, щоб розвернутися. При оподаткуванні враховується лише наш дохід, від якого ми сплачуємо 8,8%, – розповідає співвласниця Нашого салону Ліна Борисенко.

Вона разом з подругою, харків’янкою Оленою, навесні відкрили салон краси у Кракові. Кажуть, що оформлення документів зайняло трохи більше 10 хвилин.

Тепер все, що вони мають робити – вчасно сплачувати за оренду, працювати та щомісяця до 20 числа звітувати про діяльність.

За цим у Польщі стежить спеціальна бухгалтерська фірма, послугами якої користуються польські підприємці.

Наталя Гаринець працює у бухгалтерській фірмі вже 7 років. Каже, що до 24 лютого українці не могли відкрити господарську діяльність у Польщі. Це було можливо лише для Spółky (товариств).

– Аби зареєструвати у Польщі ФОП та одноосібну господарчу діяльність, жодної стартової суми не потрібно. Людина має сама собі розрахувати, скільки їй потрібно, щоб відкрити бізнес. Наприклад, вкласти в косметологічний кабінет чи перукарню. Що стосується товариств, то стартовий капітал обов’язково мав бути. Раніше це було 5 тис. злотих, – розповідає власниця бюро рахункового DUKAT SP.ZO.O. Наталія Гаринець.

Сьогодні відкрити Jednoosobowa działalność gospodarcza у Польщі можна безкоштовно. Для відкриття справи потрібно мати лише паспорт та PESEL – 11-значний номер, який використовується для ідентифікації особи (на кшталт українського ідентифікаційного коду).

До речі, зареєструвати індивідуальну діяльність можна онлайн, послуга теж безплатна.

– На урядовому сайті є українська мова, тому можна самостійно зареєструвати одноосібну діяльність. Там усе логічно та зрозуміло написано. Можна також звернутися до ужонду, там допоможуть відкрити справу. Варіантів є багато. До речі, ми теж допомагаємо людям відкривати одноосібну діяльність, – розповідає Гаринець.

Здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі може будь-який громадянин України, який легально перебуває на території країни.

Для цього потрібно зареєструватися в CEIDG (Центральний реєстр підприємницької діяльності). Зробити це можна на сайті https://www.biznes.gov.pl/pl або відвідавши комунальне відділення.

Після реєстрації на основі документа готуються заяви в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). В Україні це заклад соціального страхування.

Після цього український підприємець стає повноцінним платником податків.

– У Польщі є різні форми оподаткування. Одним з найпростіших податків є щось на кшталт нашого українського єдиного податку. Найрозповсюдженішим КВЕДом тут є косметологія та перукарі. Вони мають сплачувати єдиний податок від прибутку – 8,5 % та ZUS. Розмір оплати ZUS залежать від того, скільки людина заробляє (від її річного обороту). Якщо це оборот в межах 60 тис. злотих, то ZUS не є високим. На початковому етапі це близько 336 злотих. Якщо від 60 тис. до 300 тис. злотих, то сума становить 560 злотих. А від 300 тис. злотих розмір ЗУС складає 1 007 злотих, – каже Гаринець.

Також важливо враховувати, що для підприємців-початківців є Ulgа na Start (пільга на старт). Вона звільняє підприємця від сплати соціальних внесків на перші пів року.

Пільга надається особам, які:

почати свою діяльність вперше або повторно за умови, що вже пройшло 60 місяців з дати призупинення діяльності;

більше не працюють у роботодавця, для якого до початку господарської діяльності виконували роботу, яка входить до сфери їхньої господарської діяльності за трудовими відносинами або за трудовими відносинами кооперації.

Тим, хто зараз у роздумах, бувалі підприємці радять вирішити для себе, що ви вмієте робити краще за інших.

Варто поетапно та детально продумати свій бізнес, інтегруватися в спільноту та вивчати польську мову. А після вирішення формальних питань не гайте час та не бійтеся!