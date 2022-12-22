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Факты / Україна / Общество

В компании Yasno рассказали, каким районам Киева меньше всего подают света

Марта Бондаренко, редактор ленты
В компании Yasno рассказали, каким районам Киева меньше всего подают света
Фото: Pixabay

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве 22 декабря ситуация с электроснабжением несколько улучшилась.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, распределение электричества в столице сейчас таково: левый берег — очень близок к графикам; на правом – ситуация немного сложнее. Но лучше, чем вчера.

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Тяжелее всего жителям Куреневки и Оболони — этим районам пока подается меньше всего электроэнергии.

По словам Коваленко, благодаря временным схемам удалось запитать дома, которые со времени обстрелов были без света. Им должны были подать хотя бы несколько часов света.

Гендиректор Yasno подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются.

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