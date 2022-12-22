У компанії Yasno розповіли, яким районам Києва найменше подають світла
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Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві 22 грудня ситуація з електропостачанням трохи покращилася.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, розподіл електрики у столиці наразі такий: лівий берег – дуже близький до графіків; на правому – ситуація трохи складніша. Але краща, ніж учора.
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Найважче жителям Куренівки та Оболоні – цим районам поки що подається найменше електроенергії.
За словами Коваленка, завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без світла. Їм мали подати хоча б кілька годин світла.
Гендиректор Yasno наголосив, що відновлювальні роботи продовжуються.