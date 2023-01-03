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Факты / Україна / Общество

85% украинцев не готовы идти на территориальные уступки РФ ради мира – опрос

Валентина Чорна, редактор ленты
85% украинцев не готовы идти на территориальные уступки РФ ради мира – опрос
Фото: Генштаб ВСУ

85% украинцев считают недопустимыми любые территориальные уступки России для скорейшего достижения мира.

Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, который провели 4-27 декабря путем телефонных интервью.

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Цифры фактически идентичны для всех регионов Украины. Есть незначительная разница у украиноязычных и русскоязычных украинцев – среди первых уступки отвергают 89%, среди вторых – 76%.

Аналогичный опрос КМИС проводил в мае, июле и сентябре 2022 года. Результаты свидетельствуют о том, что нежелание украинцев жертвовать своими территориями остается стабильно высоким – более 80%. 82% – в мае, 84% – в июле, 87% – в сентябре и 85% – в декабре.

Представитель КМИСа Антон Грушецкий отметил, что многочисленные атаки России никак не повлияли на готовность украинцев идти на компромиссы.

— Украинцы после 10 месяцев изнурительной и жестокой войны сохраняют устойчивость и отвергают нарратив “потребности территориальных уступок для умиротворения агрессора”, — сказал он.

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