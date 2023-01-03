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Факти / Україна / Суспільство

85% українців не готові йти на територіальні поступки РФ заради миру – опитування

Валентина Чорна, редакторка стрічки
85% українців не готові йти на територіальні поступки РФ заради миру – опитування
Фото: Генштаб ЗСУ

85% українців вважають неприпустимими будь-які територіальні поступки Росії задля якнайшвидшого досягнення миру.

Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Про це свідчить опитування КМІС, яке провели 4-27 грудня шляхом телефонних інтерв’ю.

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Цифри фактично ідентичні для всіх регіонів України. Є незначна різниця в україномовних та російськомовних українців – серед перших поступки відкидають 89%, серед других – 76%.

Аналогічне опитування КМІС проводив у травні, липні і вересні 2022 року. Результати свідчать про те, що небажання українців жертвувати своїми територіями залишається стабільно високим – понад 80%. 82% – у травні, 84% – у липні, 87% – у вересні та 85% – у грудні.

Представник КМІСу Антон Грушецький наголосив на тому, що численні атаки Росії ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси.

– Українці після 10 місяців виснажливої та жорстокої війни зберігають стійкість та відкидають наратив “потреби територіальних поступок для умиротворення агресора”, – сказав він.

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