Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье
Деньги на возмещение убытков, причиненных домам украинцев из-за вторжения российской армии, и на восстановление разрушенного жилья планируют брать из конфискованных денег страны-агрессора.
Решение о компенсации будут принимать комиссии на уровне местных общин.
Соответствующую норму заложили в проект закона 7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.
— Более 2,4 млн украинцев живут в поврежденном или разрушенном жилье, по состоянию на осень 2022. из-за действия заявки на компенсацию оставили уже более 316 тыс. украинцев. И это далеко не полный список пострадавших, который ежедневно пополняется.
Проблема требует четкой государственной политики, в таком чувствительном вопросе мы не можем ограничиваться временными решениями. Одним из инструментов регуляции вопрос компенсации за разрушенное жилье призван законопроект №7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, — написал он.
По его словам, закон будет определять, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет ее использовать для приобретения нового жилья.
— Граждане получат четкий и понятный алгоритм действий для получения компенсации, — добавил Кубраков.
Кубраков также опубликовал презентацию документа с пошаговым алгоритмом получения будущих возмещений.
— Государственную политику компенсаций будем внедрять в тесном взаимодействии с местным самоуправлением. Законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации будут создаваться при каждой общине или военной администрации. Этим мы максимально децентрализуем полномочия в вопросе компенсаций, — добавил вице-премьер.
Кубраков подчеркнул, что в части финансирования правительство рассчитывает, что в качестве источника средств для восстановления разрушенного жилья будут использованы арестованы активы России.
— Мы не хотим перекладывать бремя восстановления на налогоплательщиков, поэтому уже работаем с международными институтами над привлечением этих средств в восстановление. Это процесс нелегкий, однако мы уверены, что своего достигнем, — написал он.
Кубраков также подчеркнул, что этим законопроектом они не закрывают все вопросы относительно механизма компенсаций или источников финансирования.
— Законопроект является рамочным, под который мы будем разрабатывать комплекс подзаконных актов. Рассчитываем на поддержку народных депутатов и экспертной общественности в этом процессе. Вместе мы сможем выстроить не только эффективную систему компенсации, но и комплексно имплементировать градостроительную реформу, — подытожил Кубраков.