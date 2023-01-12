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Факти / Україна / Суспільство

Кубраков розказав про механізм компенсацій за знищене житло

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков

Гроші на відшкодування збитків, завданих оселям українців через вторгнення російської армії, та на відбудову зруйнованого житла планують брати з конфіскованих грошей країни-агресора.

Рішення про компенсацію будуть ухвалювати комісії на рівні місцевих громад.

Відповідну норму заклали в проєкт закону 7198, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради, написав на своїй сторінці у Facebook, віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков. 

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– Понад 2,4 млн українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, станом на осінь 2022. Через Дію заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тис. українців. І це далеко не повний список постраждалих, який щодня поповнюється.

Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним з інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний законопроєкт №7198, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради, – написав він. 

За його словами, закон визначатиме, хто зможе отримати компенсацію, в якому вигляді, коли та як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла.

– Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації, – додав Кубраков.

Кубраков також опублікував презентацію документа з покроковим алгоритмом отримання майбутніх відшкодувань.

– Державну політику компенсацій впроваджуватимемо у тісній взаємодії з місцевим самоврядуванням. Законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації. Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій, – додав віце-прем’єр. 

Кубраков підкреслив, що у частині фінансування уряд розраховує, що в якості джерела коштів для відбудови зруйнованого житла будуть використані арештовані активи Росії.

– Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо, – написав він.

Кубраков також наголосив, що цим законопроєктом вони не закривають всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування.

– Законопроєкт є рамковим, під який ми будемо розробляти комплекс підзаконних актів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та експертної громадськості в цьому процесі. Разом ми зможемо вибудувати не тільки ефективну систему компенсації, але й комплексно імплементувати містобудівну реформу, – підсумував Кубраков.

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