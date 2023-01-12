Січень, 12 в 19:19

Гроші на відшкодування збитків, завданих оселям українців через вторгнення російської армії, та на відбудову зруйнованого житла планують брати з конфіскованих грошей країни-агресора.

Рішення про компенсацію будуть ухвалювати комісії на рівні місцевих громад.

Відповідну норму заклали в проєкт закону 7198, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради, написав на своїй сторінці у Facebook, віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.

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– Понад 2,4 млн українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, станом на осінь 2022. Через Дію заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тис. українців. І це далеко не повний список постраждалих, який щодня поповнюється. Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним з інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний законопроєкт №7198, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради, – написав він.

За його словами, закон визначатиме, хто зможе отримати компенсацію, в якому вигляді, коли та як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла.

– Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації, – додав Кубраков.

Кубраков також опублікував презентацію документа з покроковим алгоритмом отримання майбутніх відшкодувань.

– Державну політику компенсацій впроваджуватимемо у тісній взаємодії з місцевим самоврядуванням. Законопроєктом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації. Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій, – додав віце-прем’єр.

Кубраков підкреслив, що у частині фінансування уряд розраховує, що в якості джерела коштів для відбудови зруйнованого житла будуть використані арештовані активи Росії.

– Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо, – написав він.

Кубраков також наголосив, що цим законопроєктом вони не закривають всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування.