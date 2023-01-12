Январь, 12 в 17:22

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, расширяющий перечень участников боевых действий.

Документ №7322 поддержали во втором чтении 310 народных депутатов.

До сих пор законодательство Украины не предусматривало процедуру предоставления статуса УБД лицам, которые принимали участие в защите государства, однако не вступили в ряды Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и других военных формирований или правоохранительных органов.

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Согласно законопроекту, статус участника боевых действий (УБД) теперь смогут получить все граждане, защищавшие суверенитет Украины, безопасность населения и интересы нашего государства во время военной агрессии РФ. То есть речь идет о том, чтобы официально признать добровольцев участниками боевых действий.

Порядок предоставления статуса УБД будет определять Кабинет министров.

Основанием для получения статуса УБД будет справка, предоставленная командиром воинской части (подразделения) ВСУ, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГПСУ, СБУ, других военных формирований или правоохранительных органов, во взаимодействии с которыми человек сам или в составе добровольческого формирования принимал участие в боевых действиях.

В случае отсутствия справки, основанием для получения статуса УБД будет нотариально заверенное свидетельство (заявление) не менее трех свидетелей, одним из которых является командир подразделения, в зоне ответственности которого находилось лицо.

Также урегулировано предоставление статуса УБД гражданам, ставшим лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время боевых действий. Им нужно будет предоставить показания (заявления) не менее двух свидетелей и соответствующие медицинские документы.

Соответствующие изменения вносятся в Закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, а также в Закон О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине.