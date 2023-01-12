Січень, 12 в 17:22

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який розширює перелік учасників бойових дій.

Документ №7322 підтримали в другому читанні 310 народних депутатів.

Досі законодавство України не передбачало процедуру надання статусу УБД особам, які брали участь у захисті держави, проте не вступили до лав Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших військових формувань чи правоохоронних органів.

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Згідно із законопроєктом, статус учасника бойових дій (УБД) тепер зможуть отримати всі громадяни, які боронили суверенітет України, захищали безпеку населення та інтереси нашої держави під час військової агресії РФ. Тобто йдеться про те, щоб офіційно визнати добровольців учасниками бойових дій.

Порядок надання статусу УБД визначатиме Кабінет міністрів.

Підставою для отримання статусу УБД буде довідка, надана командиром військової частини (підрозділу) ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, ДПСУ, СБУ, інших військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими людина сама або у складі добровольчого формування брала участь у бойових діях.

У разі відсутності довідки, підставою для отримання статусу УБД буде нотаріально завірене свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків, одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа.

Також урегульовано надання статусу УБД громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час бойових дій. Їм потрібно буде надати свідчення (заяви) не менше ніж двох свідків та відповідні медичні документи.

Відповідні зміни вносяться в Закон Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, а також у Закон Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні.