РФ готується до “крайнього ривка” – Данілов

Січень, 16 в 21:20

Держава-агресор Російська Федерація готується до крайнього ривка у повномасштабній війні проти України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Вони готуються до крайнього ривка. З цим пов’язана заміна людей (у військовому керівництві РФ, – Ред.). Використовували Вагнера, кадировців, йде на зміну російська армія, – сказав він.

За словами секретаря РНБО, у росіян більше не буде на кого змінювати керівництво та списувати багаточисленні поразки на території України.

Зараз дивляться