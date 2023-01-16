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Факти / Україна / Суспільство

РФ готується до “крайнього ривка” – Данілов

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Держава-агресор Російська Федерація готується до крайнього ривка у повномасштабній війні проти України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Вони готуються до крайнього ривка. З цим пов’язана заміна людей (у військовому керівництві РФ, – Ред.). Використовували Вагнера, кадировців, йде на зміну російська армія, – сказав він.

За словами секретаря РНБО, у росіян більше не буде на кого змінювати керівництво та списувати багаточисленні поразки на території України.

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– Це може бути й на дату (початку війни Росії проти України, – Ред.), може в березні. Російська мобілізація, яка не зупинялася, це виклик для нас. Ми повинні приготуватися до спроби їхнього наступу, – сказав секретар РНБО.

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