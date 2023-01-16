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Факты / Україна / Общество

РФ готовится к различным сценариям нападения и периодически вбрасывает фейки — ГУР

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ готовится к различным сценариям нападения и периодически вбрасывает фейки — ГУР
Фото: УНИАН

Страна-агрессор Российская Федерация готовит несколько вариантов развития боевых действий, чтобы захватить еще большую часть территории Украины. Однако российская сторона пытается вбрасывать дезинформацию и фейки в информационное пространство, чтобы дезориентировать украинское командование.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, враг готовит различные сценарии.

— И частично занимается дезинформацией, делая вброс через различные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. Например, “экзотических”, как десант в Одессу. Это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие суицидальные действия, — утверждает он.

Представитель ГУР отмечает, что каждый может анализировать сведения в открытом доступе, но доверять любой информации не нужно. Также он считает, что пока нет угрозы полномасштабного нападения войск Беларуси, однако риск остается.

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Юсов отдельно рассказал о цели российского диктатора Владимира Путина, которая осталась неизменной. Он до сих пор стремится вести геноцидную полномасштабную войну и уничтожить Украину.

— Нам нужно больше поддержки, оружия, санкций, чтобы готовиться к дальнейшей деоккупации, победе и освобождению Украины. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает, — отмечает представитель ГУР.

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Источник: 24 канал
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