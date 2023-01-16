РФ готується до різних сценаріїв нападу і періодично вкидає фейки – ГУР

Січень, 16 в 19:15

Країна-агресор Російська Федерація готує декілька варіантів розвитку бойових дій, щоб захопити ще більшу частину території України. Проте російська сторона намагається вкидати дезінформацію та фейки в інформаційний простір, щоб дезорієнтувати українське командування.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, ворог готує різні сценарії.

– І частково займається дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас. Наприклад, “екзотичних”, як десант в Одесу. Це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Однак ми бачили й інші суїцидальні дії, – стверджує він.

Представник ГУР зазначає, що кожен може аналізувати відомості у відкритому доступі, але довіряти будь-якій інформації не потрібно. Також він вважає, що наразі немає загрози повномасштабного нападу військ Білорусі, проте ризик залишається.

Зараз дивляться

Юсов окремо розповів про ціль російського диктатора Володимира Путіна, яка залишилася незмінною. Він досі прагне вести геноцидну повномасштабну війну та знищити Україну.