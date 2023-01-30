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Факты / Україна / Общество

Есть бронь, но все равно получили повестку: в ВСУ рассказали, что делать

Анастасия Гевко, редактор ленты
мобілізація

Бывают случаи, когда повестку вручают военнообязанному, имеющему бронь или отсрочку от мобилизации. Что делать в таком случае – рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

– Все документы, удостоверяющие это, нужно носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет. Но если все уже произошло, то со всеми документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована, – сообщил полковник Роман Горбач изданию Military Media Center.

Отмечается, что согласно статье 25 закона Украины О мобилизации, бронированию подлежат военнообязанные, работающие в госорганах, местном самоуправлении, на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы и которые необходимы для обеспечения потребностей украинских военных.

Кроме того, бронирование касается предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

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Джерело: Military Media Center

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