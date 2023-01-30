Січень, 30 в 17:57

Бувають випадки, коли повістку вручають військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку від мобілізації. Що робити в такому випадку – розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

– Усі документи, котрі це посвідчують, треба носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде. Але якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ця повістка буде анульована, – повідомив полковник Роман Горбач виданню Military Media Center.

Зазначається, що згідно зі статтею 25 закону України Про мобілізацію, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в держорганах, місцевому самоврядуванні, на підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні замовлення і які необхідні для забезпечення потреб українських військових.

Крім того, бронювання стосується підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

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