Начисление дополнительного вознаграждения военнослужащим: что изменится с 1 февраля

С 1 февраля 2023 года меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД.

Это предусмотрено изменениями, утвержденными постановлением Кабмина от 20 января 2023 года №43, к другому постановлению — от 28 февраля 2022-го №168.

В Минобороны Украины объяснили, что речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. грн, и уверяют, что размер такого вознаграждения военным, которые находятся на передовой, не меняется. Это касается также семей пленных и пропавших без вести.

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— Решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий, и принято для соблюдения принципов справедливости по стимулированию воинов сил безопасности и обороны Украины, — отмечают в оборонном ведомстве.

То есть выплаты будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют.

Анонсированные изменения с 1 февраля коснутся исключительно:

военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины;

срочников и курсантов военных вузов;

офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

— По состоянию на сейчас все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. грн. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты, — говорят в МОУ.

Именно поэтому назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины.

В то же время с 1 февраля увеличивается ежемесячное (основное) денежное обеспечение (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих таким образом, чтобы минимальный его уровень для бойцов ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 грн, а для ГСЧС и Нацполиции — не менее 17 000 грн.

В ЦПД при СНБО также обратили внимание на ложную информацию, которая распространяются в сети, о якобы отмене выплат 30 тыс. грн военнослужащим, находящимся в тылу.

— Данное сообщение украинцы трактуют не совсем правильно, поскольку касаются поправки в законе только военных прокуроров и сотрудников Службы судебной охраны, о чем говорит постановление Кабмина №43 от 20.01.2023, — говорится в сообщении.