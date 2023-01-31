Нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям: що зміниться з 1 лютого

З 1 лютого 2023 року змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС.

Це передбачено змінами, затвердженими постановою Кабміну від 20 січня 2023 року №43, до іншої постанови – від 28 лютого 2022-го №168.

У Міноборони України пояснили, що йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. грн, і запевняють, що розмір такої винагороди військовим, які перебувають на передовій, не змінюється. Це стосується також сімей полонених та зниклих безвісти.

Зараз дивляться

– Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України, – наголошують в оборонному відомстві.

Тобто виплати залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Анонсовані зміни з 1 лютого торкнуться винятково:

військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України;

строковиків і курсантів ВВНЗ;

офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

– Станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. грн. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати, – кажуть в МОУ.

Саме тому назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

Водночас з 1 лютого збільшується щомісячне (основне) грошове забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців таким чином, щоб мінімальний його рівень для бійців ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становив не менше 20 100 грн, а для ДСНС та Нацполіції – не менше 17 000 грн.

У ЦПД при РНБО також звернули увагу на неправдиву інформацію, яка поширюються в мережі, про нібито скасування виплат 30 тис. грн військовослужбовцям, які перебувають в тилу.

– Дане повідомлення українці трактують не зовсім правильно, оскільки стосуються поправки в законі лише військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони, про що говорить постанова Кабміну №43 від 20.01.2023, – йдеться у повідомленні.