Есть только единственный вероятный вариант: способна ли РФ осуществить повторное наступление и как это повлияет на бои на Донбассе

Январь, 31 в 1:32

Россия может попытаться осуществить суицидальную попытку повторного наступления, чтобы выиграть небольшое время на Донбассе, однако и тогда украинские воины дадут отпор российской армии.

Об этом заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

— Эта ситуация, когда постоянно повторяется угроза о полномасштабном наступлении, если мы вспомним, это уже несколько месяцев, часто начинаем анализировать, действительно ли это может быть. Если оценивать сейчас ситуацию в стратегическом плане, то Россия не может себе позволить провести операцию уровня оперативно-стратегического или стратегического. Что может сейчас сделать Россия — это проводить отдельные тактические действия или согласованные между собой тактические действия, которые можно назвать теоретически операцией.

По его словам, сейчас РФ проводит адские атаки и штурмовые действия на разных направлениях Донецкой области. Он считает, что Россия пытается продавить украинскую оборону на Донбассе, чтобы осуществить мечту диктатора Владимира Путина о полной оккупации региона.

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— Например, сейчас этим она занимается на Донбассе. Конкретно проводя очень интенсивные, просто адские атаки, штурмы на разных направлениях. Особенно на Бахмутском, была активизация на Угледарском направлении, так же идут какие-то усилия, в частности, уже и на Лиманском, но там пока нет такой интенсивности. Мой общий вывод такой, что на самом деле Россия будет пытаться продавить все же оборону на Донбассе. Это главная цель, которая заключается в том, чтобы, например, до конца 24 февраля обеспечить Путину полную оккупацию Луганской и Донецкой областей. И это будет его мечта.

Самусь отмечает, что РФ не может осуществить нового классического наступления, потому что не имеет соответствующих сил и средств. Однако если армия РФ попытается привлечь десантно-штурмовые войска, тогда это станет новой российской суицидальной операцией.

— Если говорить о наступлении, то именно классического наступления они не могут осуществить, потому что наши прогнозы в ноябре или декабре, что они могут попытаться создать где-то до конца февраля наступательную группировку, не оправдались, к счастью. Но с другой стороны, единственный вероятный вариант, который я бы сейчас рассматривал, — это скорее создание россиянами небольшой относительно группировки, несколько тысяч десантно-штурмовых войск, и быстрое проведение десантной операции. Это возможно, это можно сделать за неделю грубо говоря. Конечно, это будет суицидальная операция, никакого эффекта с точки зрения успешности невозможно достичь.

Эксперт отмечает, что Путин может попытаться выиграть время для активных штурмов на Донбассе — это единственный возможный вариант действий оккупационных войск.