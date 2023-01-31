Есть только единственный вероятный вариант: способна ли РФ осуществить повторное наступление и как это повлияет на бои на Донбассе
Россия может попытаться осуществить суицидальную попытку повторного наступления, чтобы выиграть небольшое время на Донбассе, однако и тогда украинские воины дадут отпор российской армии.
Об этом заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.
— Эта ситуация, когда постоянно повторяется угроза о полномасштабном наступлении, если мы вспомним, это уже несколько месяцев, часто начинаем анализировать, действительно ли это может быть. Если оценивать сейчас ситуацию в стратегическом плане, то Россия не может себе позволить провести операцию уровня оперативно-стратегического или стратегического. Что может сейчас сделать Россия — это проводить отдельные тактические действия или согласованные между собой тактические действия, которые можно назвать теоретически операцией.
По его словам, сейчас РФ проводит адские атаки и штурмовые действия на разных направлениях Донецкой области. Он считает, что Россия пытается продавить украинскую оборону на Донбассе, чтобы осуществить мечту диктатора Владимира Путина о полной оккупации региона.
— Например, сейчас этим она занимается на Донбассе. Конкретно проводя очень интенсивные, просто адские атаки, штурмы на разных направлениях. Особенно на Бахмутском, была активизация на Угледарском направлении, так же идут какие-то усилия, в частности, уже и на Лиманском, но там пока нет такой интенсивности.
Мой общий вывод такой, что на самом деле Россия будет пытаться продавить все же оборону на Донбассе. Это главная цель, которая заключается в том, чтобы, например, до конца 24 февраля обеспечить Путину полную оккупацию Луганской и Донецкой областей. И это будет его мечта.
Самусь отмечает, что РФ не может осуществить нового классического наступления, потому что не имеет соответствующих сил и средств. Однако если армия РФ попытается привлечь десантно-штурмовые войска, тогда это станет новой российской суицидальной операцией.
— Если говорить о наступлении, то именно классического наступления они не могут осуществить, потому что наши прогнозы в ноябре или декабре, что они могут попытаться создать где-то до конца февраля наступательную группировку, не оправдались, к счастью.
Но с другой стороны, единственный вероятный вариант, который я бы сейчас рассматривал, — это скорее создание россиянами небольшой относительно группировки, несколько тысяч десантно-штурмовых войск, и быстрое проведение десантной операции. Это возможно, это можно сделать за неделю грубо говоря. Конечно, это будет суицидальная операция, никакого эффекта с точки зрения успешности невозможно достичь.
Эксперт отмечает, что Путин может попытаться выиграть время для активных штурмов на Донбассе — это единственный возможный вариант действий оккупационных войск.
— Но если Россия или Генеральный штаб командования Российской Федерации поставит перед собой задачу любой ценой выполнить требования Путина и проломить оборону на Донбассе, оттянуть украинские войска, расшатать украинскую оборону на широком фронте, то в принципе они могут бросить на каком-то направлении ближе к западной границе Украины десант.
Но повторюсь, это будет суицидальная операция. То есть эти десантники погибнут, но Путин может выиграть таким образом определенный момент для проведения более активных ударов на Донбассе. Это единственный вариант, который можно сейчас себе представить, — отмечает Самусь.