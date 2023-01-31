Є лише єдиний ймовірний варіант: чи здатна РФ здійснити повторний наступ і як це вплине на бої на Донбасі

Січень, 31 в 1:32

Росія може спробувати здійснити суїцидальну спробу повторного наступу, щоб виграти невеликий час на Донбасі, проте й тоді українські воїни дадуть відсіч російській армії.

Про це заявив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

– Ця ситуація, коли постійно повторюється погроза про повномасштабний наступ, якщо ми згадаємо, це вже кілька місяців, часто починаємо аналізувати, чи дійсно це може бути. Якщо оцінювати наразі ситуацію у стратегічному плані, то Росія не може собі дозволити провести операцію рівня оперативно-стратегічного або стратегічного. Що може зараз зробити Росія? Це проводити окремі тактичні дії або узгоджені між собою тактичні дії, які можна назвати теоретично операцією.

За його словами, наразі РФ проводить пекельні атаки та штурмові дії на різних напрямках Донецької області. Він вважає, що Росія намагається продавити українську оборону на Донбасі, щоб здійснити мрію диктатора Володимира Путіна про повну окупацію регіону.

Зараз дивляться

– Наприклад, зараз цим вона займається на Донбасі. Конкретно проводячи чи дуже інтенсивні, просто пекельні атаки, штурми на різних напрямках. Особливо на Бахмутському, була активізація на Вугледарському напрямку, так само йдуть якісь зусилля, зокрема, вже і на Лиманському, але там поки що немає такої інтенсивності. Мій загальний висновок такий, що насправді Росія намагатиметься продавити все ж таки оборону на Донбасі. Це головна мета, яка полягає в тому, щоб, наприклад, до кінця 24 лютого забезпечити Путіну повну окупацію Луганської та Донецької областей. І це буде його мрія.

Самусь зазначає, що РФ не може здійснити нового класичного наступу, тому що не має відповідних сил і засобів. Проте якщо армія РФ спробує залучити десантно-штурмові війська, тоді це стане новою російською суїцидальною операцією.

– Якщо говорити про наступ, то саме класичного наступу вони не можуть здійснити, бо наші прогнози у листопаді чи грудні, що вони можуть спробувати створити десь до кінця лютого наступальну угруповання, не справдилися, на щастя. Але з іншого боку, єдиний ймовірний варіант, який я б зараз розглядав, – це швидше створення росіянами невеликого відносно угруповання, кілька тисяч десантно-штурмових військ, і швидке проведення десантної операції. Це можливо, це можна зробити за тиждень грубо кажучи. Звісно, це буде суїцидальна операція, ніякого ефекту з точки зору успішності неможливо досягнути.

Експерт зазначає, що Путін може спробувати виграти час для активніших штурмів на Донбасі – це єдиний можливий варіант дій окупаційних військ.