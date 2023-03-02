Звала из-под завалов 5 часов и отблагодарила спасателя: в Запорожье женщина вернулась к разрушенному дому
На месте попадания ракеты в Запорожье продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться 9 человек, в том числе ребенок.
Утром пострадавшие звали на помощь, но сейчас их не слышно. Об этом сообщили в эфире информационного телемарафона Единые новости.
Из-под завалов спасателям удалось вытащить Екатерину Мельник, которая пробыла там пять часов вместе со своим котом.
Она успела спрятаться в коридоре, прежде чем россияне нанесли ракетный удар по дому, стены буквально “сложились” над женщиной.
Утром Екатерина вернулись к разрушенному дому, чтобы среди десятков спасателей найти того, кто услышал ее крик.
— Женщина подавала признаки жизни, звала на помощь. Попала в пространство между обвалившимися плитами, поэтому удалось добраться до нее, — рассказал спасатель Павел.
Екатерина была дома с парнем, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Сама же женщина чувствует себя удовлетворительно.
— Я была дома не одна, а с парнем — его выбросило в подъезд, и он самостоятельно смог выбраться. Его сразу скорой доставили в больницу, потому что у него сильная рана головы. Медицинскую помощь мне оказали сразу. Предлагают одежду, жилье, еду, вещи, гигиену, — рассказала Екатерина в комментарии Суспільному.
По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, семь человек остаются в больницах.
Двое из них в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь.
— Кроме разрушенного ракетой пятиэтажного дома, пострадали еще 15 многоэтажек — в них выбиты окна и повреждены балконы, — написал он.
Россияне нанесли удар по пятиэтажке в Запорожье около 01:30 2 марта. Два человека погибли.
По предварительной информации, ракеты запустили из оккупированного Токмака Запорожской области.