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Трое суток в квартире: спасен котенок из разрушенного ракетой дома в Запорожье

Юля Захарченко, редактор ленты
Трое суток в квартире: спасен котенок из разрушенного ракетой дома в Запорожье
Фото: ГСЧС

Спасатели достали котенка из полуразрушенной квартиры жилого дома в Запорожье, по которому российская армия нанесла ракетный удар 2 марта.

Историю спасенной кошки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По словам бойцов ГСЧС, четвероногую зовут Лиза.

— Сегодня спасатели нашли бедняжку и вынесли из руин. Котенок очень напуган, но по внешним признакам травм не получил, — сообщили в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что кошечка уже встретилась со своим заботливым хозяином и сейчас находится в безопасности.

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