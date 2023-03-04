Трое суток в квартире: спасен котенок из разрушенного ракетой дома в Запорожье

Март, 04 в 15:26

Спасатели достали котенка из полуразрушенной квартиры жилого дома в Запорожье, по которому российская армия нанесла ракетный удар 2 марта.

Историю спасенной кошки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По словам бойцов ГСЧС, четвероногую зовут Лиза.

— Сегодня спасатели нашли бедняжку и вынесли из руин. Котенок очень напуган, но по внешним признакам травм не получил, — сообщили в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что кошечка уже встретилась со своим заботливым хозяином и сейчас находится в безопасности.