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Три доби у квартирі: врятовано кошеня зі зруйнованого ракетою будинку в Запоріжжі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Три доби у квартирі: врятовано кошеня зі зруйнованого ракетою будинку в Запоріжжі
Фото: ДСНС

Рятувальники дістали кошеня з напівзруйнованої квартири житлового будинку в Запоріжжі, по якому російська армія завдала ракетного удару 2 березня.

Історію врятованої кішки розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За словами бійців ДСНС, чотирилапу кличуть Ліза.

– Сьогодні рятувальники відшукали бідосю і винесли з руїн. Кошеня дуже налякане, але за зовнішніми ознаками травм не зазнало, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначають, що кішечка вже зустрілася зі своїм турботливим господарем та зараз перебуває у безпеці.

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