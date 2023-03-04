Три доби у квартирі: врятовано кошеня зі зруйнованого ракетою будинку в Запоріжжі

Березень, 04 в 15:26

Рятувальники дістали кошеня з напівзруйнованої квартири житлового будинку в Запоріжжі, по якому російська армія завдала ракетного удару 2 березня.

Історію врятованої кішки розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За словами бійців ДСНС, чотирилапу кличуть Ліза.

– Сьогодні рятувальники відшукали бідосю і винесли з руїн. Кошеня дуже налякане, але за зовнішніми ознаками травм не зазнало, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначають, що кішечка вже зустрілася зі своїм турботливим господарем та зараз перебуває у безпеці.